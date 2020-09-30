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Екс-генпрокурор Юрій Луценко хворий на рак: позаду операція і дні болю

Середа 30 вересня 2020 10:20
Екс-генпрокурор Юрій Луценко хворий на рак: позаду операція і дні болю
У Юрія Луценка онкологія (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Юрій Луценко повідомив про своє онкологічне захворювання

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко хворий на рак. Він вже переніс перший етап лікування - хірургічну операцію і йому скоро будуть робити хіміотерапію. Про це екс-прокурор повідомив на своїй сторінці в Facebook і опублікував фото з дружиною.

Юрій не уточнив всі подробиці своєї хвороби, але виразив надію, що все буде добре і він впорається з недугою.

"Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду - хіміотерапія. Дорогі друзі, все буде добре. Бо я знаю, як вас багато і які ми разом сильні", - написав Луценко.

Також Юрій зазначив, що він залишається у політиці і не збирається припиняти громадську діяльність.

В коментарях українці побажали Юрію Луценку якнайшвидшого одужання.

  • Швидкого одужання повного і остаточного!
  • Щиро бажаю повної та остаточної перемоги над хворобою! Це тяжке випробування, але вірю що ви переможете! Ще буде багато перемог та щастя.
  • Юрію Віталійовичу, дуже прикро дізнатися про таке... Але від щирого серця бажаю вам якнайшвидшого відновлення сил і повного одужання. Вітання з Баварії!

Екс-генпрокурор Юрій Луценко хворий на рак: позаду операція і дні болюЮрій Луценко переніс онкологічну операцію (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, що Юрій Луценко обіймав посаду генерального прокурора в Україні з 2016 по 2019 рік.

Як ми раніше писали, у Чернівцях про раку помер журналіст ТСН Олег Тудан.

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