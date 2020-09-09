Азаров - кращий прем'єр: Богдан здивував заявою

Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан похвалив Миколу Азарова

Андрій Богдан назвав Миколу Азарова одним із кращих прем'єр-міністрів України і висловив думку, що колишній глава Кабміну часів Віктора Януковича "стримував" початок Майдану.

Про це екс-глава Офісу президента України заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Богдан вважає чиновника, який втік до РФ, "чесною людиною", яка "не давала красти", а також "зупиняла багато дурниць".

Розповідаючи про ставлення до Азарова Богдан, який співпрацював з екс-прем'єром у 2010-2014 роках - був заступником міністра Кабміну, урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики - назвав колишнього шефа "досвідченим бюрократом, який вмів сказати "ні" правильно".

"Я точно впевнений, що він чесна людина, він не давав красти. Хоча важко було йому, як завжди: президент давав вказівки прем'єр-міністру, і сперечатися з ним було дуже важко. Але він дуже досвідчений бюрократ, він умів сказати "ні" правильно", - заявив Богдан.

Також колишній керівник ОПУ озвучив думку, що Азаров не давав протестам на Майдані в Києві розпочатися раніше.

"Поки не час говорити про Майдан, так? Це, напевно, історія оцінить. Але я вам хочу сказати, що Микола Янович зупиняв дуже багато дурниць. І дуже багато... І якби не Микола Янович, напевно, Майдан був би ще раніше", - зазначив Богдан.

Він додав, що не зустрічав Азарова після його втечі з України до РФ.

Оцінюючи уряди України, Богдан також назвав Кабмін Володимира Гройсмана (при президентстві Петра Порошенка) найпрофесійнішим.

Відео: Андрій Богдан висловився про Миколу Азарова та назвав кращим прем'єром

Раніше ми писали про те, що Андрій Богдан назвав ім'я наступного президента України.

Нагадаємо, нещодавно в мережу потрапило відео, як Андрій Богдан з песиком знову осоромився.