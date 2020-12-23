Скандал навколо GlobalMoney: експерти ринку підтверджують наявність "чорних" схем

1Сеть магазинів "АЛЛО" потрапила в скандал

Гіганти ринку відхрестилися від GlobalMoney

Другий тиждень поспіль набирає обертів скандал навколо мережі магазинів "АЛЛО" та платіжного сервісу GlobalMoney: ці компанії підозрюються у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців, чим завдають держбюджету фінансовий збиток.

Причому подібні підозри щодо GlobalMoney звучать не вперше. За даними правоохоронців, тільки за чотири місяці такої діяльності компанія "АЛЛО" провела через GlobalMoney понад 800 млн грн.

У вівторок, 22 грудня, журналіст-розслідувач Євген Плинский оприлюднив у Facebook речдок: чек з "АЛЛО", який підтверджує використання компанією електронного гаманця без верифікації користувача.

Електронні гроші не оподатковуються ПДВ, тому замість реальної покупки в магазинах "АЛЛО" чеками фіксувався переказ готівкових коштів в електронні гроші на електронний гаманець. Пізніше у своєму відео на Youtube Плинський пояснив, як працює схема.

"Людина прийшла в магазин купити навушники. Але де в цьому чеку навушники? В Україні електронні гроші не обкладаються ПДВ. А продаж навушників - оподатковується. Але якщо ви купуєте замість навушників електронні гроші, за них платити податки не потрібно. Власне, це і реалізує "АЛЛО" разом з компанією GlobalMoney", - підкреслив Плинский.

Те, що електронні гаманці не мають верифікації користувача і ця послуга не цілком прозора, підтверджують і найбільші гравці ринку.

"Навколо електронних гаманців зараз багато, я б сказав, не дуже білих схем, з якими компанія Vodafone не працює. І я не хотів би, щоб нас асоціювали взагалі яким-небудь чином з електронними гаманцями типу GlobalMoney. Ми їх не використовуємо: у нас є спеціальний сервіс. Працюємо тільки з білими процесами, сумнівних у своїх продажах не використовуємо", - заявив керівник мобільної комерції Vodafone Євген Булах.

Його колега, в.о. директора PayCell (додаток Lifecell для оплати мобільних послуг) Олексій Боровий також вважає роботу з електронними гаманцями високоризиковою операцією і підкреслює, що сьогодні за законом потрібно верифікувати абонента.

"Згідно з постановою НБУ №400-81, коли електронні гроші емітуються банком, законодавчо закріплено і легально, просто в цьому році ще вийшов закон про фінмоніторинг та, власне кажучи, власника гаманців треба перед відкриттям верифікувати. Раніше можна було не верифікувати", - розповів Олексій Боровий.

Нагадаємо, платіжна система GlobalMoney фігурує у ряді кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків.

Як повідомляло раніше, в схемі з ухиленням від податків "АЛЛО", крім платіжної системи GlobalMoney (ТОВ "Глобалмані") і ТОВ "ГАСО 17", також був задіяний АТ "БАНК АЛЬЯНС". У жовтні 2020-го суд зобов'язав АТ "Банк Альянс" розкрити рух коштів по рахунку GlobalMoney (Global24).

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Банк Альянс" може бути безпосередньо причетний до фінансування російських терористів на Донбасі.