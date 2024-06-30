Экс-муж путинистки Егоровой признался, пойдет ли воевать в случае получения повестки

По словам Антина, первые три дня после начала большой войны он прослужил в Васильковской теробороне.

"Едва не убил СБУшника. И до сих пор, когда вспоминаю об этом случае, у меня просто ёкает сердце. Мне страшно. Я сосунок. Я музыкант военного оркестра, и когда рядом что-то срывается, я просто падаю без ног. Мне страшно и я отдаю грандиозное уважение людям, которые преодолевают этот страх и уходят. Я это сделать не могу", - сказал Мухарский.

"Я преклоняюсь перед этими людьми. Просто с завистью смотрю на тех, кто надел форму. И кланяюсь им до земного поклона. Как человек, который честен с собой, я скажу, что мне страшно", - добавил он.

Антон Мухарский (фото: instagram.com/antin_mukharskiy)

К слову, писатель является отцом троих несовершеннолетних детей. Воспользовавшись этим, телеведущий в марте выехал из страны и еще не успел обновить свои данные в ТЦК.

Если придется идти защищать родину на фронт - будет действовать в соответствии с законом.

"Я действующий отец троих несовершеннолетних детей. Я выехал в марте и еще не успел обновить свои данные в ТЦК. Это мне только предстоит сделать. Буду ждать, как будут развиваться события. Я не бегу в военкомат, но если так случится, то значит такая судьба", - прокомментировал Антон.

Отметим, что сейчас Мухарский находится в Турции, куда он приехал с благотворительными мероприятиями по приглашению турецкого посольства в Анкаре.

Шоумен хотел там встретиться с тремя детьми от Егоровой. Он пытался с помощью юристов узнать адрес проживания сыновей и дочери, однако это оказалось бесполезно.