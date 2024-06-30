UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-чоловік путіністки Єгорової зізнався, чи піде воювати у разі отримання повістки

Антін Мухарський (фото: instagram.com/antin_mukharskiy)
Автор: Іванна Пашкевич

Шоумен Антін Мухарський зізнався, чи оновив дані у ТЦК і чи піде воювати у разі отримання повістки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю колишнього чоловіка путіністки Сніжани Єгорової Яніні Соколовій.

Зі слів Антіна, перші три дні після початку великої війни він прослужив у Васильківській теробороні.

"Ледь не вбив СБУшника. І досі, коли згадую про цей випадок, у мене просто тьохкає серце. Мені страшно. Я сцу. Я музикант воєнного оркестру, і коли поруч щось зривається, я просто падаю без ніг. Мені страшно і я віддаю грандіозну шану людям, які долають цей страх і йдуть. Я це зробити не можу", - сказав Мухарський.

"Я вклоняюся перед цими людьми. Просто із заздрістю дивлюся на тих, хто вдягнув форму. І вклоняюся їм до земно. Як людина, яка чесна з собою, я скажу, що мені страшно", - додав він.

Антін Мухарський (фото: instagram.com/antin_mukharskiy)

До слова, письменник є батьком трьох неповнолітніх дітей. Скориставшись цим, телеведучий у березні виїхав з країни і ще не встиг оновити свої дані у ТЦК.

Якщо доведеться йти захищати батьківщину на фронт - буде діяти відповідно до закону.

"Я діючий батько трьох неповнолітніх дітей. Я виїхав у березні й ще не встиг оновити свої дані у ТЦК. Це мені тільки належить зробити. Буду чекати, як будуть розвиватися події. Я не біжу у військкомат, але якщо так трапиться, то значить така доля", - прокоментував Антін.

 

Зазначимо, що зараз Мухарський перебуває у Туреччині, куди він приїхав із благодійними заходами на запрошення турецького посольства в Анкарі.

Шоумен хотів там зустрітися з трьома дітьми від Єгорової. Він намагався за допомогою юристів дізнатися адресу проживання синів та доньки, однак це виявилося марно.

Нещодавно перший чоловік Сніжани Єгорової сказав, чи спілкується їхня молодша донька з мамою-путіністкою.

Також Фоззі з ТНМК пригадав роботу з Єгоровою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антин МухарскийСнежана ЕгороваМобілізація в УкраїніЗірки