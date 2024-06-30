Екс-чоловік путіністки Єгорової зізнався, чи піде воювати у разі отримання повістки

Зі слів Антіна, перші три дні після початку великої війни він прослужив у Васильківській теробороні.

"Ледь не вбив СБУшника. І досі, коли згадую про цей випадок, у мене просто тьохкає серце. Мені страшно. Я сцу. Я музикант воєнного оркестру, і коли поруч щось зривається, я просто падаю без ніг. Мені страшно і я віддаю грандіозну шану людям, які долають цей страх і йдуть. Я це зробити не можу", - сказав Мухарський.

"Я вклоняюся перед цими людьми. Просто із заздрістю дивлюся на тих, хто вдягнув форму. І вклоняюся їм до земно. Як людина, яка чесна з собою, я скажу, що мені страшно", - додав він.

Антін Мухарський (фото: instagram.com/antin_mukharskiy)

До слова, письменник є батьком трьох неповнолітніх дітей. Скориставшись цим, телеведучий у березні виїхав з країни і ще не встиг оновити свої дані у ТЦК.

Якщо доведеться йти захищати батьківщину на фронт - буде діяти відповідно до закону.

"Я діючий батько трьох неповнолітніх дітей. Я виїхав у березні й ще не встиг оновити свої дані у ТЦК. Це мені тільки належить зробити. Буду чекати, як будуть розвиватися події. Я не біжу у військкомат, але якщо так трапиться, то значить така доля", - прокоментував Антін.

Зазначимо, що зараз Мухарський перебуває у Туреччині, куди він приїхав із благодійними заходами на запрошення турецького посольства в Анкарі.

Шоумен хотів там зустрітися з трьома дітьми від Єгорової. Він намагався за допомогою юристів дізнатися адресу проживання синів та доньки, однак це виявилося марно.