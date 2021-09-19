Мільйону українців різко підвищать пенсії вже з 1 жовтня: кому пощастить

Майже мільйон українців може розраховувати на надбавку до щомісячної пенсії в кілька сотень гривень вже з 1 жовтня 2021 року.

Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, звітуючи по результатах розгляду державного бюджету на наступний рік.

Хто отримає по 400 грн?

Йдеться про категорію одержувачів виплат від держави за віком та страховим стажем, які досягли віку 75-80 років.

Таким людям почнуть доплачувати по 400 грн щомісяця. У Мінсоцполітики заявили, що пенсіонерів цієї категорії в Україні близько мільйона.

Зазначимо, що раніше ці виплати були анонсовані на липень, але потім через брак коштів у бюджеті їх перенесли на осінь.

Кому ще доплатять за віком?

Крім цього міністр обрадувала українців у віці від 70 до 75 років. Вони зможуть розраховувати на додаткові виплати у розмірі 300 грн вже з 2022 року (точну дату, на жаль, не назвали). На такі виплати можуть розраховувати близько 4 млн українців.

А ось люди, які досягли 80 років, отримують по 500 грн до пенсії щомісяця вже з квітня 2020-го року, і виплати ці будуть продовжені в наступному році.