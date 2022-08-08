Економіст пояснив, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю

Як проводився розрахунок?

Так, за липень було проаналізовано статистику розрахунків банківськими картками ПриватБанку.

Виявилося, що в липні українці більше витрачали грошей на ліки, електроніку, ресторани та пальне.

Половина заробітку - на продукти

Українці найбільше зі своїх доходів - 49% тепер витрачають на харчі. До початку війни це було 42%.

"Зараз у нас підскочили ціни на продовольство і додалася інфляція у 21%. Це потягло за собою додаткові видатки", - каже Олег Пендзин.

До прикладу, середньоєвропейська сім'я витрачає на харчі від 12 до 18% своїх доходів.

"У нас змінилася структура споживання. Чим бідніше населення, тим воно більше витрачає на хліб і картоплю. Ми менше почали їсти м'яса", - додав експерт.

Яка норма м'яса для людини?

За словами спеціаліста, в рік норма становить 90 кг на людину. До війни ми споживали 68 кг, а зараз - 62 кг.

Крім того, стали менше їсти фруктів. А хліба і картоплі навпаки - більше.

"Серед м'яса ми обираємо курятину - 56%, тоді як європейці їдять лише 20% курятини, надаючи перевагу яловичині", - говорить Олег Пендзин.

Також зросли витрати на медикаменти. Це пов'язано з ростом курсу долара до гривні, а також із великою кількістю замовлень ліків на фронт.