Какие 5 вещей делают мужчины перед тем, как разорвать отношения

Разобраться в отношениях бывает сложно, особенно, если происходят странные и настораживающие вещи. Например, партнер начал отдаляться и при этом молчит. Причины могут быть разными, но есть четкие звоночки, которые указывают на скорый разрыв отношений .

Что делают мужчины перед тем, как разорвать отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий психолога Марины Карасевой для Cluber.

Снижение коммуникации

Один из первых признаков, что мужчина начал отстраняться - это заметное снижение общения. Разговоры могут стать более короткие и менее увлекательные, он не горит желанием делиться мыслями и чувствами.

Общение - источник жизненной силы отношений, и когда оно ослабевает, это часто предшествует эмоциональному или физическому отстранению.

Он не хочет проводить время вместе

Мужчина, который подумывает о возможности разрыва отношений, может потерять интерес к совместным развлечениям и вообще - проведению времени вместе. Он может отказаться от ранее приятных занятий, найти причины, чтобы остаться дома, или же предпочтет компанию своих друзей.

Такое изменение приоритетов указывает на желание иметь больше пространства и может стать признаком более глубоких проблем в ваших отношениях.

Уклоняется от планов на будущее

Совместное обсуждение будущего и построение планов являются показателем хороших и гармоничных отношений. Когда же мужчина начинает отстраняться от таких тем, он начинает избегать разговоров о будущих событиях или обязательствах.

Избегание может быть вызвано неуверенностью в будущем ваших отношений или нежеланием дальше связывать свою жизнь с партнером.

Эмоциональная отстраненность

Такая отстраненность - важный звоночек то, что мужчина задумался о разрыве отношений. Эта отстраненность может проявляться в безразличии к чувствам партнера, отсутствии сочувствия или нежелании оказывать эмоциональную поддержку. Когда эмоциональная связь начинает ослабевать, очень часто это говорит о выходе из отношений.

Изменения в привязанности и близости

Снижение физической привязанности и близости может быть явным признаком того, что мужчина дистанцируется. Это может выражаться в отсутствии поцелуев, объятий, уменьшение сексуальной жизни. Физическая близость является выражением эмоциональной близости и изменения в этой сфере часто отражают более глубокую эмоциональную отстраненность вашего партнера.