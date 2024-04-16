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Психолог сказал, почему мы долго не можем отпустить бывших

Вторник 16 апреля 2024 20:16
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Психолог сказал, почему мы долго не можем отпустить бывших Почему люди долго отпускают прежних (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Люди очень часто не могут отпустить своих бывших, ведь постоянно что-то напоминает и провоцирует разные воспоминания. Но причина не только в этом.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Алексея Сатановского.

Почему мы долго отпускаем бывших

"Часто люди сталкиваются с мыслями: "Когда уже я его или ее смогу отпустить?", потому что есть еще где-то эти чувства и мысли: "А может все же я совершила или совершил ошибку, а может он сможет измениться?" и это может продолжаться достаточно долго”, - говорит психолог.

Но для ощущения такого влечения к бывшим, есть обоснованные причины.

"Во-первых, вы привыкли себя так чувствовать и привычки меняются достаточно долго. Вам в этом проще, не нужно напрягаться, там нет ответственности и можно чувствовать себя жертвой, той, которой вы всегда и были, оставаться и сейчас, но уже на расстоянии, потому что это вроде бы безопасно", - объясняет Алексей одну из причин.

Психолог сказал, почему мы долго не можем отпустить бывших

Почему люди долго отпускают прежних (фото: Freepik)

"Во-вторых, почему так происходит, потому что непонятно же, а кто вы без этих отношений, что вы вообще можете, что дальше делать какой или какая вы", - это, по словам психолога вторая причина.

И именно поэтому следует заботиться о себе, уделять себе время, узнавать себя. Что нравится, а что нет, какой вы есть и понять себя.

"Если закрыть все эти вторичные вопросы своим анализом, то вам станет абсолютно безразлично, что там было в прошлых отношениях, и вы не захотите просто терять время, чтобы их продолжать, чтобы хоть что-то испытывать к бывшим", - заключает Алексей.

Раньше мы рассказывали, дружба с бывшими: табу или необходимость.

Также читайте, что делать женщине, когда мужчина стал интересоваться другой.

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