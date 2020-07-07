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Масовий мор риби зафіксували в Миколаївській області

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 15:48
Масовий мор риби зафіксували в Миколаївській області
Фото: мертва риба (СБУ)
Автор: Максим Зайченко

Досліджували ділянку довжиною 1 кілометр

В Очаківському районі Миколаївської області виявили масову загибель риби в одному з лиманів. На кожному квадратному метрі виявили до 50 мертвих рибин.

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальованый.

За його словами, загибель риби зафіксували у Дніпровському лимані.

"Вчора інспектори Державної екологічної інспекції, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби. На ділянці довжиною 1000 метрів і шириною 1 метр, на кожен квадратний метр зафіксували 40 мертвих бичків і по 10 примірників атерини", - повідомив Мальованый.

Мор риби

Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині. Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегові смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби. На ділянці, довжиною 1000 метрів та шириною 1 метр, на кожен квадратний метр зафіксували по 40 мертвих бичків та по 10 екземплярів атерини. ДЕІ буде з'єднання ясовувати причини мору: вже взяті проби води, щоб провести дослідження в лабораторії.

Опубліковано Андрій Мальований Вівторок, 7 липня 2020 р.

Зараз з'ясовують причини мору. Вже взяті проби води для проведення досліджень в лабораторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі майже на всіх пляжах знайшли кишкову паличку.

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