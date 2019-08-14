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Росія розмістила в Криму ескадрилью далеких безпілотників

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 14:40
Росія розмістила в Криму ескадрилью далеких безпілотників
Фото: безпілотник "Форпост" (wikipedia.org)

Поблизу Севастополя РФ розмістила ескадрилью безпілотників "Форпост"

В окупованому Криму військово-морські сили Російської Федерації розмістили ескандрилью далеких безпілотників "Форпост", які здатні вказувати цілі ракетних систем кораблів, артилерии і берегових комплексів "Бастіон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Ескадрилья безпілотників була розміщена поблизу Севастополя і увійшла до складу 318-го змішаного авіаційного полку. Ескадрилья вже брала участь у військових навчаннях російського чорноморського флоту.

Повідомляється, що безпілотники "Форпост" здатні вказувати цілі артилерії, береговим комплексам "Бастіон" та ракетним системам кораблів. При цьому, немає необхідності використовувати літаки-розвідники.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовий корабель влаштував провокацію українському флоту. Корабель "Сметливый" зайшов в закритий для плавання район проведення військових навчань Sea Breeze 2019.

Також, в липні РФ проводила військові навчання в анексованому Криму. В рамках навчання бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-27 виконували нанесення бомбового удару по морським цілям.

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