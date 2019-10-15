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Катерина Кухар ледь не загинула у страшній аварії

STYLERПерсони    15.10.2019 - 15:56
Катерина Кухар ледь не загинула у страшній аварії
Катерина Кухар (facebook.com/kukhar.kateryna)

Катерина Кухар пройшла через серйозні випробування

Катерина Кухар, відома українська балерина і суддя Танців з зірками, відверто розповіла про страшну аварію, в якій їй дивом вдалося вижити. Цим артистка поділилася в програмі "Життя відомих людей" на каналі 1+1.

Ще на початку кар'єри балерина потрапила в аварію, яка назавжди могла перекреслити її майбутнє.

"Лобове зіткнення сталося біля оперного театру. Я не була пристебнута і отримала струс мозку", - розповіла Катерина.

Після страшної ДТП у балерини на голові була велика гематома. До остаточного одужання тендітній артистці довелося пройти складну реабілітацію, яка тривала півроку.

Катерина Кухар ледь не загинула у страшній аварії

Катерина Кухар (фото: прес-служба 1+1)

"Цілий місяць закриті штори. Читати, дивитися телевізор не можна, а коли я дивилася на себе в дзеркало - то сама себе не впізнавала", - з жахом згадує Катерина.

Незважаючи на всі випробування долі, балерина не здалася і незабаром змогла повернутися на сцену.

Варто відзначити, що повне інтерв'ю балерини Національної опери для програми "Життя відомих людей" можна буде побачити в ранковому ефірі середи, 16 жовтня.

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