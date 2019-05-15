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Була на пігулках: зірка "Танців з зірками" розповіла про втрату дитини

STYLERПерсони    15.05.2019 - 14:59
Була на пігулках: зірка "Танців з зірками" розповіла про втрату дитини
Катерина Кухар розповіла про втрату дитини (колаж: РБК-Україна)

Катерина Кухар ледь стримувала сльози, розповідаючи про особисту трагедію

Катерина Кухар, суддя шоу "Танці з зірками", розповіла про те, як пережила страшну трагедію - втрату першої дитини. Про це балерина повідала в інтерв'ю блогеру Славі Дьоміну на його YouTube-каналі Слава+.

Танцівниця розповіла, що ця дитина була бажаною і довгоочікуваною.

Також Катерина Кухар зізналася, що пила потужні препарати - антидепресанти, які, втім, їй не допомагали.

Була на пігулках: зірка &quot;Танців з зірками&quot; розповіла про втрату дитини

Катерина Кухар розповіла про втрату дитини (фото: facebook.com/kukhar.kateryna)

"Я перебувала в пологовому будинку і просто сходила з розуму. Я була в палаті... Всі звичайно в палаті з дитиною, а жінки, які залишилися одні... Я постійно ходила до відказничків (які були в окремій палаті пологового будинку. - Ред.)", - розповіла Катерина.

Була на пігулках: зірка &quot;Танців з зірками&quot; розповіла про втрату дитини

Катерина Кухар розповіла про втрату дитини (фото: facebook.com/kukhar.kateryna)

Коли артистка ділилася страшними спогадами, їй насилу вдавалося стримувати сльози.

Балерина розповіла, що повернутися до життя їй допомогла робота.

Катерина Кухар розповіла про втрату дитини (відео: YouTube/Люкс ФМ)

Нещодавно американська суперзірка родом з України Мілла Йовович зізналась, що кілька років тому змушена була зробити аборт, перебуваючи на серйозному терміні вагітності.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що Алла Пугачова у віці 49 років пережила викидень.

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