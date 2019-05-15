Була на пігулках: зірка "Танців з зірками" розповіла про втрату дитини

Катерина Кухар ледь стримувала сльози, розповідаючи про особисту трагедію
Катерина Кухар, суддя шоу "Танці з зірками", розповіла про те, як пережила страшну трагедію - втрату першої дитини. Про це балерина повідала в інтерв'ю блогеру Славі Дьоміну на його YouTube-каналі Слава+.
Танцівниця розповіла, що ця дитина була бажаною і довгоочікуваною.
Також Катерина Кухар зізналася, що пила потужні препарати - антидепресанти, які, втім, їй не допомагали.
Катерина Кухар розповіла про втрату дитини (фото: facebook.com/kukhar.kateryna)
"Я перебувала в пологовому будинку і просто сходила з розуму. Я була в палаті... Всі звичайно в палаті з дитиною, а жінки, які залишилися одні... Я постійно ходила до відказничків (які були в окремій палаті пологового будинку. - Ред.)", - розповіла Катерина.
Катерина Кухар розповіла про втрату дитини (фото: facebook.com/kukhar.kateryna)
Коли артистка ділилася страшними спогадами, їй насилу вдавалося стримувати сльози.
Балерина розповіла, що повернутися до життя їй допомогла робота.
Катерина Кухар розповіла про втрату дитини (відео: YouTube/Люкс ФМ)
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