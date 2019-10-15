Екатерина Кухар чуть не погибла в страшной аварии

Екатерина Кухар (facebook.com/kukhar.kateryna)

Екатерина Кухар прошла через серьезные испытания

Екатерина Кухар, известная украинская балерина и судья Танцев со звездами, откровенно рассказала о страшной аварии, в которой ей чудом удалось выжить. Об этом артистка поведала в программе "Жизнь известных людей" на канале 1+1.

Еще в начале карьеры балерина попала в аварию, которая навсегда могла перечеркнуть ее будущее.

"Лобовое столкновение произошло возле оперного театра. Я не была пристегнута и получила сотрясение мозга", - рассказала Екатерина.

После страшного ДТП у балерины на голове была большая гематома. До окончательного выздоровления хрупкой артистке пришлось пройти сложную реабилитацию, которая длилась полгода.

Екатерина Кухар (фото: пресс-служба 1+1)

"Целый месяц закрыты шторы. Читать, смотреть телевизор нельзя, а когда я смотрела на себя в зеркало - то сама себя не узнавала", - с ужасом вспоминает Екатерина.

Несмотря на все испытания судьбы, балерина не сдалась и в скором времени смогла вернуться на сцену.

Стоит отметить, что полное интервью балерины Национальной оперы для программы "Жизнь известных людей" можно будет увидеть в утреннем эфире среды, 16 октября.