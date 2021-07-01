Правила їзди на самокатах: у поліції прописали, як їздити не можна

У поліції прописали нові правила їзди на самокатах по місту. Ці правила носять поки рекомендаційний характер, оскільки законодавчо зміни в ПДР поки ще не внесли. Однак ці правила допоможуть уникнути зіткнень, каліцтв і ДТП з самокатами.

Список правил з'явився на сторінці Патрульної поліції в Facebook.

У поліції зазначили, що водіям самокатів або моноколесом не потрібні посвідчення водія. Однак знати правила дорожнього руху і використання таких транспортних засобів – потрібно, бо електросамокати можуть створити небезпечну ситуацію.

Вивчіть і дотримуйтеся правил дорожнього руху. Ми не рекомендуємо рухатися на електросамокатах по проїжджій частині дороги, оскільки рух по дорогах вимагає необхідних навичок і знання ПДР. Якщо ви все ж таки виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів.

Одягайте екіпіровку. Щоб захистити себе від травм, надягайте шолом, наколінники, налокітники та захисні рукавички.

Звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху в наступну секунду. Обережно проїжджайте по калюжах, під ними можуть ховатися ями. Остерігайтеся люків - вони можуть виявитися відкритими, засипаних гравієм ям, зрізів в асфальті – все це може стати причиною втрати рівноваги та падіння.

Тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього руху впливають на довжину гальмівного шляху.

Подбайте про безпеку пішоходів. При обгоні зі спини - обов'язково зменшуйте швидкість настільки, щоб можна було різко зупинитися, якщо пішохід зробить крок убік або назад. Особливу увагу звертайте на дітей.

Будьте помітними. Одягайте яскравий одяг і розмістіть на ньому сітловідбивальні елементи.

Важливо!

Слідкуйте за автомобілями:

Двері автомобіля, які раптово відкрили, коли ви об'їжджали авто.

Машина, яка здає заднім ходом.

Водій без включених вогнів повороту.