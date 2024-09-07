Ефросинина и ее сын оказались в эпицентре атаки "Шахедов". Ее квартира повреждена

Ефросинина уже рассказывала, что во время атак ракет или дронов она и ее сын не игнорируют тревогу. Они прячутся за двумя стенами, в гардеробной или ванной комнатах.

И сейчас ведущий и его ребенок слышали громкие взрывы. Вследствие этого в их доме даже "треснул" потолок. А сын Ефросининой, как и она сама, очень сильно испугался.

"Сегодня от взрывов у нас пошла трещина на потолке. У Саши был сильный панический приступ - я не знала, как его успокоить, потому что сама испугалась до жгучей тошноты. Я знаю, что эти гнойные тв*ри добиваются того, чтобы мы сломались. И честно, я держалась за все свои существующие и несуществующие силы", - написала ведущая.

Ефросинина и ее сын оказались в эпицентре взрывов (скриншот)

По словам ведущей, она очень старается держаться. И после тяжелой ночи Ефросинина и ее сын отправились в гости, вероятно, к певице Оле Поляковой.

"Держусь на какой-то искусственной мечте, вере и словах самоуспокоения, которые проговариваю себе как мантру. И на друзьях держусь, которые всегда протягивают руку поддержки. Сегодня нас к себе приказом Королевы забрала к себе не сложно догадаться кто", - отметила Ефросинина.

Новая атака "Шахедов" - что известно

Как уже сообщалось, в ночь на 7 сентября РФ выпустила по Украине почти 70 ударных дронов. Противовоздушная оборона уничтожила 58 "Шахедов". Еще 6 дронов полетели в РФ, Беларусь и на ТОТ Луганщины.

Жители многих областей Украины слышали взрывы. Силлы ПВО работали в Киевской, Винницкой, Николаевской, Полтавской и многих других областях. А в Киеве обломки "Шахедов" упали в нескольких локациях.