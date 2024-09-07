Россия выпустила по Украине почти 70 "Шахедов": сколько дронов уничтожили

Россия в ночь на 7 сентября выпустила по Украине 67 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона уничтожила 58 "Шахедов". Шесть беспилотников улетели в Россию, Беларусь и временно оккупированную Луганскую область. Еще три дрона потеряны локационно.

Оккупанты запускали дроны из Курска, Ейска и мыса Чауда в Крыму. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Что еще известно о ночной атаке

В ночь на 7 сентября в части областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов". В частности, в Киеве раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.

Известно, что все летевшие на столицу дроны были уничтожены. Однако в Киеве упали обломки "Шахедов" в нескольких районах. В частности, обломки обнаружили на территории детского сада в Днепровском районе, а в Печерском районе было возгорание.

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