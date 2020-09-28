Єфремов особисто поскаржився до суду на вирок і свого юриста

У Михайла Єфремова, якому дали 8 років колонії, з'явився новий адвокат. Він просить пом'якшити вирок його клієнту, тому що його колишній адвокат Ельман Пашаєв чинив на актора тиск. Після цього актор подав скаргу на вирок, а також на свого колишнього юриста. Про це розповідається в Telegram-каналі Mash.

Як повідомляється, в папері актор зазначив, що розкаюється у скоєному, визнає себе винним і просить пом'якшити вирок. За словами Єфремова, його минула позиція була обумовлена тиском адвоката Пашаєва.

Новий адвокат актора Роман Філіппов вказав на те, що Пашаєв порушив "кодекс професійної етики адвокатів", а значить Єфремов позбувся права на захист. Тому необхідно переглянути вирок.

Раніше Єфремов заявив, що адвокат Ельман Пашаєв його підставив і у них був інший договір. Він зазначив, що домовлявся з адвокатом з приводу зовсім іншого вироку. Пізніше Ельман Пашаєв розповів про великий гонорар за захист Михайла Єфремова в суді. Ексадвокат послався на таємницю і не уточнив суму. Юрист додав, що нулів в оплаті багато. Він зазначив, що сума складалася через великий обсяг роботи. При цьому раніше юрист Єфремова заявляв, що працює безкоштовно.

Нагадаємо, Єфремов розповів, як йому сидиться у в'язниці. За словами російського актора, його утримують у стандартній камері, яка розрахована на 8 місць. Там знаходиться два одноярусні ліжка і чотири двоярусні.