В ефірі Шустера нардеп посварився з міністром енергетики: що сталося

Заступник голови комітету з енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко емоційно посварився з міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексієм Оржелем. Це сталося в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" на ТРК "Україна" 29 листопада ("За 5 хвилин до Третьої газової").

"Ви прямо підтвердили в моєму запиті, що вони ("Нафтогаз" - ред.) провалили програму видобутку, замість збільшення росту вони зменшили програму анбандлінгу. В боргах "Укртрансгаз": 70 мільярдів на нього повісили. В боргах Теплокомуненерго. Все, що можна, - в боргах", - сказав Кучеренко.

На що Оржель відповів: "Ми будемо приймати відповідні рішення на основі цифр".

"Зараз закінчимо, все буде нормально - і будемо займатися аудитом всіх процесів", - додав міністр.

Конфлікт виник під час обговорення у студії української газотранспортної системи і питання подорожчання газу для українців.

"Свобода Слова Савіка Шустера" на ТРК "Україна" від 29 листопада

Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що Україна і РФ визначили питання по газу, де можливий компроміс.