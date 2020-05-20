Юхим Шабшай: відгуки про самоізоляцію говорять про зміни в сприйнятті світу і себе

Фото: Юхим Шабшай (з відкритих джерел)

На думку Шабшай, криза є прекрасною можливістю переосмислення, надісланої силами вище

Коронавірусна пандемія ще не закінчилася, але вже зараз очевидно, що вона змушує людей очищатися і оновлюватися. Про це говорить футуролог, творець компанії Shabshai Technology Юхим Шабшай.

"Відгуки людей, які приходять до нас, свідчать: Covid-19 змушує людей змінюватися, очищатися та оновлюватися. І це попри те, що пандемія ще не завершила свою ходу по нашій планеті. Мова йде не стільки про фізичні параметри, скільки про внутрішні характеристики людини, про зміну його сприйняття світу і себе в цьому світі", - зазначає Шабшай.

За словами засновника Shabshai Technology, що відбувається метафорично нагадує описаний в Торі перехід через пустелю покоління євреїв на чолі з Мойсеєм.

"В цій давній, але актуальною, історії єврейський народ очистився від домішки рабства. В наші дні після очищення коронавірусом в людині повинно померти рабство речей і кар'єри, залежно від старих смислів, принципів і цінностей", - підкреслює Юхим Шабшай.

Криза ж є прекрасною можливістю переосмислення, надісланої силами вище, вважає він.

"Уїнстон Черчілль свого часу сказав дуже підходящу фразу: "Ніколи не дозволяйте хорошому кризи прірву задарма". Нинішня пандемія - це не просто хвороба, загибель і безумовна печаль, але насамперед для тих, хто з нею впорався - можливість для очищення від скверни, брехні й фальші. Від рабства дурних турбот, які не дають усвідомити, що для нас по-справжньому важливо. Настав час берегти все навколо і час берегтися. Час взаємодіяти по-справжньому, глибоко, аж до торкання один одного душами. Хочемо ми цього чи ні, настав час Усвідомлення. Усвідомлення не творити надлишки. Усвідомлення, що можна і потрібно залишатися людьми", - говорить глава Shabshai Technology.

При цьому, "секта прихильників жорстких обмежень" має усвідомити, що одними заборонами коронавірус перемогти не вдасться.

"Зрозуміло, що рано чи пізно вірус піде - чи стане відносно нешкідливим. Для прискорення боротьби з пандемією ми не повинні сподіватися на суцільні заборони. Не тільки на медицину і науку, чия роль, безсумнівно, вкрай висока. Але і на наш внутрішній, духовний потенціал. У ньому криється чітку відповідь на глибокі і глобальні питання, відкриті завдяки пандемії. Прогрес чи регрес вірусу прямо залежить від нашого рівноваги з Природою", - зазначив творець Shabshai Technology.

На його думку, ми бачимо достатньо даних, щоб усвідомити загальну картину: пандемії, подібні нинішній, можуть повторитися, оскільки людство забуло про гармонійний розвиток з біосферою планети.

"Замість цього вирубуються ліси, спалюється нафту, руйнуються місця існування багатьох тварин. У відповідь глобальна система реагує з допомогою мікроорганізмів, бактерій і вірусів. По суті, Природа захищається від агресії людини, який вирішив, що став невразливим, що може собі дозволити створювати непотрібні речі, втручаючись і руйнуючи процеси, які створювалися мільярди років. Люди занадто самовпевнені, а гармонійний розвиток засновано на розумінні того, як ваші дії відображаються в світі, як на них реагує і Природа, і суспільство", - додає футуролог.

Вступити на шлях самоусвідомлення, і, згодом, розвитку, втім, досить складно, попереджає Юхим Шабшай.

"Для кращого розуміння, як розвиватися і в чому людина може стати кращим, слід визначити його "Вихідний код Шабшай". Цю інформацію компанія Shabshai Technology отримує, ґрунтуючись на аналізі таких якостей, як тип мислення - IQ, рівень щастя і любові - EQ і рівень харизми і життєвих сил - VQ. Адже для програмування майбутнього, для зміни долі, спочатку потрібно усвідомити себе в поточній точці системи координат. Перехід на новий тип людської свідомості можливий тільки за умови осмислення глибини Справжнього моменту. Іноді потрібно повернутися в минуле, стерти стару інформацію і записати нову, подібно до того, як в комп'ютері перуть жорсткий диск з непотрібними файлами", - резюмує Шабшай.

Автор: Андрій Ярошенко