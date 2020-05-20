Ефим Шабшай: отзывы о самоизоляции говорят об изменениях в восприятии мира и себя

Фото: Ефим Шабшай (из открытых источников)

По мнению Шабшай, кризис является прекрасной возможностью переосмысления, посланной свыше

Коронавирусная пандемия еще не закончилась, но уже сейчас очевидно, что она заставляет людей очищаться и обновляться. Об этом говорит футуролог, создатель компании Shabshai Technology Ефим Шабшай.

"Отзывы людей, которые приходят к нам, свидетельствуют: Covid-19 заставляет людей меняться, очищаться и обновляться. И это несмотря на то, что пандемия еще не завершила свое шествие по нашей планете. Речь идет не столько о физических параметрах, сколько о внутренних характеристиках человека, об изменении его восприятия мира и себя в этом мире", - отмечает Шабшай.

По словам основателя Shabshai Technology, происходящее метафорически напоминает описанный в Торе переход через пустыню поколения евреев во главе с Моисеем.

"В этой древней, но актуальной, истории еврейский народ очистился от примеси рабства. В наши дни после очищения коронавирусом в человеке должно умереть рабство вещей и карьеры, зависимости от старых смыслов, принципов и ценностей", - подчеркивает Ефим Шабшай.

Кризис же является прекрасной возможностью переосмысления, посланной свыше, считает он.

"Уинстон Черчилль в свое время сказал очень подходящую фразу: Никогда не позволяйте хорошему кризису пропасть даром”. Нынешняя пандемия - это не просто болезнь, гибель и безусловная печаль, но прежде всего для тех, кто с ней справился - возможность для очищения от скверны, лжи и фальши. От рабства глупых забот, которые не дают осознать, что для нас по-настоящему важно. Пришло время беречь все вокруг и время беречься. Время взаимодействовать по-настоящему, глубоко, вплоть до касания друг друга душами. Хотим мы этого или нет, пришло время Осознания. Осознания не творить излишки. Осознания, что можно и нужно оставаться людьми", - говорит глава Shabshai Technology.

При этом, “секта сторонников жестких ограничений” должна осознать, что одними запретами коронавирус победить не удастся.

"Понятно, что рано или поздно вирус уйдет - или станет относительно безвредным. Для ускорения борьбы с пандемией мы не должны надеяться на сплошные запреты. Не только на медицину и науку, чья роль, несомненно, крайне высока. Но и на наш внутренний, духовный потенциал. В нем кроется четкий ответ на глубокие и глобальные вопросы, открытые благодаря пандемии. Прогресс или регресс вируса прямо зависит от нашего равновесия с Природой", - отметил создатель Shabshai Technology.

По его мнению, мы видим достаточно данных, чтобы осознать общую картину: пандемии, подобные нынешней, могут повториться, поскольку человечество забыло о гармоничном развитии с биосферой планеты.

"Вместо этого вырубаются леса, сжигается нефть, разрушаются места обитания многих животных. В ответ глобальная система реагирует с помощью микроорганизмов, бактерий и вирусов. По сути, Природа защищается от агрессии человека, который решил, что стал неуязвимым, что может себе позволить созидать ненужные вещи, вмешиваясь и разрушая процессы, которые создавались миллиарды лет. Люди слишком самонадеянны, а гармоничное развитие основано на понимании того, как ваши действия отражаются в мире, как на них реагирует и Природа, и общество", - добавляет футуролог.

Вступить на путь самоосознания, и, впоследствии, развития, впрочем, достаточно сложно, предупреждает Ефим Шабшай.

"Для лучшего понимания, как развиваться и в чем человек может стать лучшим, следует определить его “Исходный код Шабшай”. Эту информацию компания Shabshai Technology получает, основываясь на анализе таких качеств, как тип мышления - IQ, уровень счастья и любви - EQ и уровень харизмы и жизненных сил - VQ. Ведь для программирования будущего, для изменения судьбы, вначале нужно осознать себя в текущей точке системы координат. Переход на новый тип человеческого сознания возможен только при условии осмысления глубины Настоящего момента. Иногда нужно вернуться в прошлое, стереть старую информацию и записать новую, подобно тому, как в компьютере стирают жесткий диск с ненужными файлами", - резюмирует Шабшай.

Автор: Андрей Ярошенко