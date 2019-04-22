Не вірте виробникам: Комаровський попередив про небезпечні продукти

Комаровський радить бути обережним з цукром
Доктор Комаровський зазначив, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, норма для дорослої людини це не більше 12 чайних ложок цукру в день. При цьому для дитини 4-5 років ця норма становить 8,5 чайних ложок. Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Комаровський також підкреслив, що, незважаючи на те, що виробники соків і йогуртів пишуть на етикетках про те, що у складі їхніх продуктів немає цукру, це не так. Тому треба з обережністю давати дітям сік і йогурти.
За даними дослідження, 1 упаковка апельсинового соку містить 50 грам цукру, а 1 пляшечка питного йогурту - 10 грам цукру.
Доктор Комаровський розповів про цукрі (фото: pixabay.com)
Крім того, Комаровський навів приклад вмісту цукру в напоях:
Нагадаємо, що доктор Комаровський дав важливі поради батькам про кліщів і як уберегти дитину від цих комах. За його словами, вакцини мають вікове обмеження, тому маленькі діти - в особливій зоні ризику.
Раніше повідомлялося про те, що Комаровський розповів, як правильно загартовувати дитину, щоб не завдати шкоди організму. За його словами, дитину не потрібно засовувати в холодну ванну, але можна полити холодною водою.