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Не вірте виробникам: Комаровський попередив про небезпечні продукти

STYLERЖиття    22.04.2019 - 15:13
Не вірте виробникам: Комаровський попередив про небезпечні продукти
Доктор Комаровський розповів про цукрі (фото: колаж РБК-Україна)

Комаровський радить бути обережним з цукром

Доктор Комаровський зазначив, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, норма для дорослої людини це не більше 12 чайних ложок цукру в день. При цьому для дитини 4-5 років ця норма становить 8,5 чайних ложок. Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський також підкреслив, що, незважаючи на те, що виробники соків і йогуртів пишуть на етикетках про те, що у складі їхніх продуктів немає цукру, це не так. Тому треба з обережністю давати дітям сік і йогурти.

За даними дослідження, 1 упаковка апельсинового соку містить 50 грам цукру, а 1 пляшечка питного йогурту - 10 грам цукру.

Не вірте виробникам: Комаровський попередив про небезпечні продукти

Доктор Комаровський розповів про цукрі (фото: pixabay.com)

Крім того, Комаровський навів приклад вмісту цукру в напоях:

  • Холодний чай 330 мл - 5,5 чайних ложок цукру;
  • Питний йогурт 330 мл - 7 чайних ложок цукру;
  • Молочний напій 330 мл - 7 чайних ложок цукру;
  • Безалкогольний напій 330 мл - 8,5 чайних ложок цукру;
  • Напій з порошку 330 мл - 9,5 чайних ложок цукру;
  • Фруктовий сік 330 мл - 9,5 чайних ложок цукру;
  • Енергетичний напій 330 мл - 10 чайних ложок цукру.

Нагадаємо, що доктор Комаровський дав важливі поради батькам про кліщів і як уберегти дитину від цих комах. За його словами, вакцини мають вікове обмеження, тому маленькі діти - в особливій зоні ризику.

Раніше повідомлялося про те, що Комаровський розповів, як правильно загартовувати дитину, щоб не завдати шкоди організму. За його словами, дитину не потрібно засовувати в холодну ванну, але можна полити холодною водою.

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