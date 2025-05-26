Эффективный метод против аллергии, который подходит всем: таблетки больше не нужны
Традиционно борьба с аллергией сводится к приему антигистаминных таблеток, которые облегчают симптомы, но не устраняют причину. Однако современная аллергология предлагает революционный подход, который позволяет "научить" организм не реагировать на аллергены, и для этого больше не нужны ежедневные таблетки.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог Елена Мозырская.
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)
Если вы когда-то слышали советы "закаливать" организм, сознательно подвергая себя аллергену (например, гулять в поле во время цветения амброзии, надеясь, что со временем станет легче), забудьте о них. По словам Елены Мозырской, такой подход является не только неэффективным, но и опасным.
"Единственный метод закаливания организма к аллергену - это именно аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)", - отмечает врач-аллерголог.
АСИТ - это не просто снятие симптомов, а настоящая "перезагрузка" иммунной системы. Это целенаправленный и контролируемый процесс, во время которого организм постепенно привыкает к аллергену.
Как работает АСИТ?
В отличие от обычных таблеток от аллергии, которые блокируют реакцию организма на гистамин, АСИТ работает иначе:
Контакт с обработанными аллергенами
Во время АСИТ пациенту вводят микродозы специально обработанных аллергенов. Эти аллергены могут иметь вид таблеток, которые рассасываются под языком, или уколов.
Постепенное повышение дозы
Лечение начинается с очень низкой дозы аллергена, которая постепенно увеличивается. Это позволяет иммунной системе медленно "привыкнуть" к аллергену, не вызывая бурной аллергической реакции.
"Закаливание" организма
Со временем, в ответ на контролируемое введение аллергена, иммунная система начинает менять свой ответ. Вместо агрессивной аллергической реакции, она вырабатывает "блокирующие" антитела, которые нейтрализуют аллерген, прежде чем он сможет вызвать симптомы. Это приводит к тому, что организм перестает воспринимать аллерген как угрозу.
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