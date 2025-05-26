Эффективный метод против аллергии, который подходит всем: таблетки больше не нужны

Традиционно борьба с аллергией сводится к приему антигистаминных таблеток, которые облегчают симптомы, но не устраняют причину. Однако современная аллергология предлагает революционный подход, который позволяет "научить" организм не реагировать на аллергены, и для этого больше не нужны ежедневные таблетки.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог Елена Мозырская.

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)

Если вы когда-то слышали советы "закаливать" организм, сознательно подвергая себя аллергену (например, гулять в поле во время цветения амброзии, надеясь, что со временем станет легче), забудьте о них. По словам Елены Мозырской, такой подход является не только неэффективным, но и опасным.

"Единственный метод закаливания организма к аллергену - это именно аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)", - отмечает врач-аллерголог.

АСИТ - это не просто снятие симптомов, а настоящая "перезагрузка" иммунной системы. Это целенаправленный и контролируемый процесс, во время которого организм постепенно привыкает к аллергену.

Как работает АСИТ?

В отличие от обычных таблеток от аллергии, которые блокируют реакцию организма на гистамин, АСИТ работает иначе:

Контакт с обработанными аллергенами

Во время АСИТ пациенту вводят микродозы специально обработанных аллергенов. Эти аллергены могут иметь вид таблеток, которые рассасываются под языком, или уколов.

Постепенное повышение дозы

Лечение начинается с очень низкой дозы аллергена, которая постепенно увеличивается. Это позволяет иммунной системе медленно "привыкнуть" к аллергену, не вызывая бурной аллергической реакции.

"Закаливание" организма

Со временем, в ответ на контролируемое введение аллергена, иммунная система начинает менять свой ответ. Вместо агрессивной аллергической реакции, она вырабатывает "блокирующие" антитела, которые нейтрализуют аллерген, прежде чем он сможет вызвать симптомы. Это приводит к тому, что организм перестает воспринимать аллерген как угрозу.