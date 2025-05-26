Ефективний метод проти алергії, який підходить всім: пігулки більше не потрібні

Традиційно боротьба з алергією зводиться до прийому антигістамінних пігулок, які полегшують симптоми, але не усувають причину. Проте сучасна алергологія пропонує революційний підхід, який дозволяє "навчити" організм не реагувати на алергени, і для цього більше не потрібні щоденні пігулки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-алерголог Олена Мозирська.

Алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ)

Якщо ви колись чули поради "гартувати" організм, свідомо наражаючи себе на алерген (наприклад, гуляти в полі під час цвітіння амброзії, сподіваючись, що з часом стане легше), забудьте про них. За словами Олени Мозирської, такий підхід є не лише неефективним, а й небезпечним.

"Єдиний метод загартовування організму до алергену - це саме алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ)", - наголошує лікар-алерголог.

АСІТ - це не просто зняття симптомів, а справжня "перезавантаження" імунної системи. Це цілеспрямований і контрольований процес, під час якого організм поступово звикає до алергену.

Як працює АСІТ?

На відміну від звичайних таблеток від алергії, які блокують реакцію організму на гістамін, АСІТ працює інакше:

Контакт з обробленими алергенами

Під час АСІТ пацієнту вводять мікродози спеціально оброблених алергенів. Ці алергени можуть мати вигляд таблеток, які розсмоктуються під язиком, або уколів.

Поступове підвищення дози

Лікування починається з дуже низької дози алергену, яка поступово збільшується. Це дозволяє імунній системі повільно "звикнути" до алергену, не викликаючи бурхливої алергічної реакції.

"Загартовування" організму

З часом, у відповідь на контрольоване введення алергену, імунна система починає змінювати свою відповідь. Замість агресивної алергічної реакції, вона виробляє "блокуючі" антитіла, які нейтралізують алерген, перш ніж він зможе викликати симптоми. Це призводить до того, що організм перестає сприймати алерген як загрозу.