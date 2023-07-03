Эффективность не доказана. Вот список продуктов, польза которых переоценена

Тренды на здоровый образ жизни и здоровое питание сделали еще более популярными суперфуды. Такой пище приписывали чуть ли не волшебные свойства и потрясающий оздоровительный эффект от небольшого количества съеденного. Однако на самом деле польза некоторых продуктов очень переоценена.

О том, какие продукты действительно переоценены по пользе, написали специалисты ресурса realbuzz.com.

Яичный белок

Если вы отделите желток от белка яйца, то вы по сути уберете лучшую часть. Яичные желтки действительно содержат холестерин, поэтому некоторые люди избегают их.

Однако вашему телу действительно нужен холестерин для восстановления и построения клеток. Конечно, это правда, что отсутствие желтка уменьшит количество калорий, но вы также потеряете большинство питательных веществ, содержащихся в яйце, включая белок, железо, витамины A, D, E, B12, селен и фолиевую кислоту

Не отказывайте от белков, просто ешьте яйцо целым.

Ягоды годжи

Единственное, в чем ягоды годжи превосходят другие фрукты - это цена. К тому же с точки зрения пищевой ценности они почти рядом с любыми другими ягодами.

Купите лучше ягоды по более доступной цене, например клубнику, малину, чернику, чтобы получить те же полезные вещества для здоровья.

Ягоды годжи (фото: pixabay)

Йогурт

Некоторые йогурты действительно полезны, однако это не касается продуктов с разными наполнителями, поскольку они часто содержат много добавленного сахара и искусственных подсластителей.

Натуральный йогурт является хорошим источником кальция, и это может быть отличным способом добавить пробиотики в ваш рацион.

Если вы хотите извлечь пользу от йогурта для здоровья, то лучше купить простого йогурта без наполнителей и добавить в него фрукты и ягоды.

Гранола

Гранола может показаться идеальным вариантом для завтрака, содержащим злаки, сухофрукты и орехи. Однако некоторые купленные в магазине гранолы намного более калорийны, чем люди думают.

Смесь сахара и масла используется для скрепления кусочков гранолы, а некоторые пачки хлопьев содержат кусочки шоколада, содержащие гораздо больше калорий.

Сделайте переход от гранолы к простой миске каши или мюсли, чтобы снизить калорийность и потребление сахара.

Смузи

Смузи может быть питательным вариантом при условии приготовления дома, а покупные такие напитки содержат сахара и сиропов, что на самом деле не является полезным.