Опасно для здоровья! Эти продукты категорически не следует мыть

Приготовление любой пищи из свежих ингредиентов обычно включает в себя промывку, очистку и нарезку, особенно когда речь идет об овощах и фруктах. Однако некоторые продукты ни в коем случае не надо мыть, поскольку это может быть опасно для здоровья.

О том, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением, рассказали специалисты популярному ресурсу Eat this, not that.

Зелень из супермаркета

Независимо от того, насколько чиста ваша кухня, любую листовую зелень, расфасованную в упаковки по надписи "уже помыто", не следует промывать повторно.

"Повторное мытье их дома может фактически увеличить риск того, что листовая зелень заберет бактерии из вашей раковины, разделочных досок, ножей, дуршлагов, мисок или других предметов в процессе мойки", - говорит диетолог Нева Кокран.

Она подчеркнула, что даже безупречно чистые домашние кухонные помещения далеки от стандартов чистоты на предприятиях, где перерабатывается расфасованная зелень.

"Листовая зелень в запечатанных пакетах с этикетками "помыта" или "готова к употреблению" производится на предприятии, проинспектированном государственным регулирующим органом и работающем в соответствии с надлежащей производственной практикой", - отметила Кокран.

Несмотря на то, что листья салата, весенний микс или руккола могут быть неплохими в упаковке, есть несколько проверенных правил, которых вы должны соблюдать, употребляя их.

Когда готовите еду, мойте руки в течение 20 секунд с мылом и горячей водой, прежде чем взяться за продукт. Также лучше убедиться, что любые поверхности, такие как разделочные доски или миски, очищенные или продезинфицированные, прежде чем класть на них зелень.

Помните, что сама ваша кухонная мойка иногда может быть местом, где, скорее всего, загрязняются ваши ингредиенты, поэтому обязательно тщательно очистите ее перед тем, как начать готовить.

Сырое мясо и яйца

Помыть мясо, птицу или яйца тоже плохой идеей.

Мытье сырого мяса, курицы, индейки или яиц может распространить микробы на раковину, столешницу и другие поверхности на вашей кухне. Эти микробы могут попасть на другие продукты, такие как салаты или фрукты, что может привести к болезням.

Больше нет необходимости мыть мясо или птицу благодаря современным коммерческим методам мойки. Мясо и птица достаточно тщательно очищаются при переработке. Поэтому любая дальнейшая мойка является ненужным дополнительным риском.