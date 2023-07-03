Ефективність не доведена. Ось список продуктів, користь яких переоцінена

Тренди на здоровий спосіб життя і здорове харчування зробили ще популярнішими суперфуди. Такій їжі приписували ледь не чарівні властивості та приголомшливий оздоровчий ефект від маленької кількості з'їденого. Однак насправді користь деяких продуктів дуже переоцінена.

Про те, які продукти насправді переоцінені за користю, написали фахівці ресурсу realbuzz.com.

Яєчний білок

Якщо ви відокремите жовток від білка яйця, то ви, по суті, приберете найкращу частину. Яєчні жовтки дійсно містять холестерин, тому деякі люди уникають їх.

Однак вашому тілу насправді потрібен холестерин для відновлення та побудови клітин.Звісно це правда, що відсутність жовтка зменшить кількість калорій, але ж ви також втратите більшість поживних речовин, які містяться в яйці, включаючи білок, залізо, вітаміни A, D, E, B12, селен і фолієву кислоту.

Не відмовляйте від білків, просто їжте яйце цілим.

Ягоди годжі

Єдине, в чому ягоди годжі перевершують інші фрукти - це ціна. До цього ж з точки зору харчової цінності вони майже поряд з будь-якими іншими ягодами.

Купуйте краще ягоди за більш доступною ціною, наприклад полуницю, малину, чорницю, щоб отримати ті самі корисні речовини для здоров’я.

Ягоди годжі (фото: pixabay)

Йогурт

Деякі йогурти й справді корисні, однак це не стосується продуктів з різними наповнювачами, оскільки вони часто містять багато доданого цукру та штучних підсолоджувачів.

Натуральний йогурт є хорошим джерелом кальцію, і це може бути чудовим способом додати пробіотики у ваш раціон.

Якщо ви хочете отримати користь від йогурту для здоров’я, то краще купити простого йогурта без наповнювачів та додати в нього фрукти і ягоди.

Гранола

Гранола може здатися ідеальним варіантом для сніданку, який містить злаки, сухофрукти та горіхи. Однак деякі куплені в магазині граноли набагато калорійніші, ніж люди думають.

Суміш цукру та олії використовується для скріплення шматочків граноли, а деякі пачки пластівців містять шматочки шоколаду, що містить набагато більше калорій.

Зробіть перехід від граноли до простої миски каші або мюслі, щоб зменшити калорійність та споживання цукру.

Смузі

Смузі може бути поживним варіантом за умови якщо приготувати вдома, а покупні такі напої містять цукри та сиропів, що насправді не є корисним.