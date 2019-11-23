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Єдиний вихід: лікарі розповіли, як допомогти Заворотнюк

STYLERЖиття    23.11.2019 - 18:44
Єдиний вихід: лікарі розповіли, як допомогти Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (Колаж РБК-Україна)

Телеведуча Олена Малишева звернулася до глядачів з проханням вчасно проводити діагностику раку

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від онкології в підмосковній закритій клініці, адже у неї діагностували останню стадію раку. Російська телеведуча програми "Жити здорово" Олена Малишева розповіла, як розпізнати перші ознаки раку головного мозку, який діагностували у "прекрасної няні". Ведуча закликала глядачів при виявленні таких симптомів, не відкладати візит до невролога.

За словами Малишевої, про рак можуть свідчити зміна мови і погіршення функціонування організму, а також зміни в носогубних складках.

Єдиний вихід: лікарі розповіли, як допомогти ЗаворотнюкАнастасія Заворотнюк продовжує лікування (Фото: u-f.ru)

"Єдине, що лікарі можуть запропонувати – це щорічні обстеження. Адже під час здавлювання головного мозку у пацієнта можуть статися візуальні зміни, в носогубних складках, наприклад. Також про рак можуть свідчити зміна мови і погіршення функціонування організму", – розповіла Олена Малишева.

Чоловік Заворотнюк дивно поводиться

Цікаво, що чоловік Заворотнюк Петро Чернишов раптом вилучив зі своїх соцмереж всі фото з дружиною. Він також відписався від всіх друзів, які стежили за його життям через соціальну мережу. Чутки в пресі ще більше підігрівають інтерес до того, навіщо ж Петро це зробив.

Нагадаємо, що нещодавно Анастасію Заворотнюк знову "поховали" в соціальних мережах. У мережі з'явилася інформація, що нібито Заворотнюк померла і це навіть підтвердив її лікар. Однак родичі актриси спростували інформацію про її смерті і опублікували відповідний пост на сторінці в Instagram.

При цьому сам спортсмен своє рішення очистити особистий аккаунт ніяк не прокоментував.

Винен чоловік: розкрилася несподівана правда про хворобу Заворотнюк Лікар особисто сказав: Анастасію Заворотнюк знову "поховали"
Новини України Анастасия Заворотнюк
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