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Стан Анастасії Заворотнюк різко змінився: що відомо

STYLERЖиття    20.11.2019 - 09:15
Стан Анастасії Заворотнюк різко змінився: що відомо
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк відчуває себе набагато краще

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від раку мозку в одній з московських установ. Близькі актриси продовжують наполегливо мовчати про її стан і діагноз, але у ЗМІ регулярно просочується інформація, що зірці "Моєї прекрасної няні" набагато краще.

За даними російських ЗМІ, Настя продовжує лікування в реабілітаційному центрі, а не в хоспісі, і навіть не в клініці. Такою інформацією поділився друг чоловіка актриси Петра Чернишова.

Стан Анастасії Заворотнюк різко змінився: що відомо

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

48-річну Анастасію Заворотнюк перестали турбувати головні болі, які раніше не давали їй спати, покращився зір. Лікарі кажуть, що операція по видаленню пухлини пройшла успішно, а чоловік сподівається на повне одужання.

І якщо раніше Настя була "лежачою" хворою, то тепер вона сама ходить, розмовляє, до неї повернувся апетит. Лікарі поки що бояться робити якісь прогнози, але поки все йде в бік поправки.

Стан Анастасії Заворотнюк різко змінився: що відомо

Сім'я Анастасії Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Чоловік актриси привозить до лікарні їхню доньку Мілу, якій у жовтні виповнився рік. Настя з задоволенням проводить час з сім'єю, за якою дуже сумує, і грає з донькою.

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