УЗ запускает новый маршрут на Запад: когда отправится первый поезд и какие города соединит
Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает новый региональный маршрут. Он соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Какой региональный маршрут запускает УЗ
В "Укрзализныце" рассказали, что запускают новый региональный маршрут, который соединит:
- Коломыю;
- Ивано-Франковск;
- Львов;
- Луцк.
В компании объяснили, что он соединит Прикарпатье, Галичину и Волынь дневным рейсом.
Так, поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк, открывая удобное прямое сообщение между тремя областными центрами.
Какой поезд будет курсировать на этом маршруте
На новом региональном маршруте будет курсировать поезд №815/816 "Коломыя - Луцк - Коломыя" (или "Коломыя - Львов - Коломыя").
В УЗ уточнили, что речь идет о модернизированном рельсовом автобусе PESA 620M, который имеет:
- 95 мест для сидения 2-го класса;
- кондиционирование воздуха;
- беспроводные зарядки для гаджетов;
- тихий и плавный ход.
График движения поезда на новом региональном маршруте
Региональный поезд №815/816 начнет курсировать с 6 мая 2025 года.
В направлении Луцка он будет ехать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям:
- отправление из Коломыи - в 06:55;
- прибытие в Луцк - в 14:20.
В направлении Коломыи он будет курсировать так же - в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье:
- отправление из Луцка - в 15:17;
- прибытие в Коломыю - в 22:35.
Тем временем в понедельник, вторник и среду поезд №815/816 будет курсировать по маршруту "Коломыя - Львов - Коломыя".
Согласно информации железнодорожников, это обеспечит:
- ежедневное удобное утреннее и вечернее сообщение "Ивано-Франковск - Львов - Ивано-Франковск";
- позволит проводить техническое обслуживание поезда для комфортных и безопасных путешествий.
Какие остановки имеет новый региональный поезд
В направлении Луцка поезд будет иметь следующие остановки:
- Ивано-Франковск - с 07:37 до 07:40;
- Ходоров (08:53-08:54);
- Львов (10:10-10:26);
- Подзамче (10:37-10:39);
- Радехов (11:55-11:56);
- Горохов (12:31-12:32).
В направлении Коломыи:
- Горохов (17:07-17:08);
- Радехов (17:42-17:43);
- Подзамче (19:05-19:07);
- Львов (19:18-19:41);
- Ходоров (20:47-20:48);
- Ивано-Франковск (21:50-21:53).
Где можно купить билеты на новый региональный поезд
Билеты на новый региональный поезд - уже в продаже. Их можно найти:
- в мобильном приложении "Укрзализныци";
- на официальном сайте УЗ - booking.uz.gov.ua;
- в кассах вокзалов.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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