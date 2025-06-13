Единственная страна в мире, которая не имеет столицы: что о ней известно

В мире есть только одно государство, которое официально не имеет столицы. Это островная страна Науру в Тихом океане. Маленькая по размерам, но с уникальной политической системой и историей.

Как живет страна без столицы и что о ней известно, рассказывает РБК-Украина.

Науру - микрогосударство с неожиданным устройством

Науру - это самая маленькая республика в мире по количеству населения после Ватикана. Площадь страны - всего 21 квадратный километр. Население - около 12 тысяч человек.

Остров находится на расстоянии 42 километра к югу от экватора. Заселен коренными народами Микронезии и Полинезии.

Науру не имеет официальной столицы, хотя все правительственные учреждения, парламент и резиденция президента размещены в районе Ярен. Именно Ярен де-факто выполняет функции административного центра, но ни на одном международном уровне не признан как столица.

Почему в Науру нет столицы

Причина банальна и одновременно уникальна: из-за малых размеров государства не было необходимости выделять отдельную столицу. Все ключевые функции сосредоточены на одном побережье, но юридически статуса "столицы" не имеет ни одна локация.

Это не ошибка или забвение, а сознательное решение властей. В конституции страны не прописано ни одного административного деления, которое бы определяло столицу.

Что еще стоит знать о Науру

В прошлом страна была чрезвычайно богатой из-за экспорта фосфатов

В течение 1980-х Науру имел один из самых высоких ВВП на душу населения в мире

Из-за истощения ресурсов и неправильных инвестиций, экономика пришла в упадок

Сейчас страна получает финансовую помощь от Австралии и предоставляет убежище мигрантам в обмен на финансирование

В 1888 году остров аннексировала Германия и присоединила его к Маршалловым островам

В 1914 году остров захватила Австралия

После Первой мировой Науру получил статус мандатной территории Лиги Наций под совместным управлением Австралии, Новой Зеландии и Соединенного Королевства.

Во время Второй мировой Науру был оккупирован японскими войсками и освобожден только 13 сентября 1945 года, после капитуляции Японии.

В 1968 году в Науру была провозглашена Независимость

У Науру своя опреснительная станция, поскольку на острове нет источников пресной воды

Также есть своя электростанция

На острове растут кокосовые пальмы, фикусы, лавр и другие лиственные деревья, в середине острова - гибискус, вишня, миндальное и манговое деревья

Все млекопитающие на остров были завезены людьми: крысы, коты, собаки, свиньи, куры

Науру сегодня: жизнь без суеты

Науру имеет только одну больницу, одну авиалинию, несколько школ и никакой армии. Основная инфраструктура сосредоточена в прибрежной части острова. Туризм не развит, визиты ограничены, иностранцам въезд разрешается только по приглашению.

Вся жизнь в стране течет в пределах нескольких километров. Правительство работает, не имея "столицы", и это устраивает как власти, так и жителей.

Как выглядит Науру со спутника (фото: Википедия)

Чем занимаются жители Науру

После упадка фосфатной промышленности, которая когда-то делала Науру самой богатой на душу населения, экономика страны существенно изменилась.

Основные виды занятости:

Государственный сектор - крупнейший работодатель. Люди работают в правительственных структурах, школах, больницах.

Сервисная сфера - небольшие магазины, кафе, логистика, обслуживание.

Сотрудничество с Австралией - часть жителей занята в сфере обслуживания иммиграционного лагеря, который финансирует Австралия (Nauru Regional Processing Centre).

Сельское хозяйство - в микромасштабе. Выращивают кокосы, бананы, содержат свиней и кур для себя.

Рыболовство - важный источник пищи, но преимущественно не коммерческое.

Языки в Науру

В стране есть два официальных языка:

науруанский (местный язык, австронезийский)

английский (используется в образовании, правительстве, бизнесе)

На науруанском языке общается большинство населения в быту. Это уникальный язык, который почти не имеет родственников среди других языков мира.

Его преподают в школах, но английский остается главным в административных делах и международном общении.

Залив на побережье Науру (фото: Википедия)

Что еще важно знать

В стране нет крупных предприятий или туристической индустрии.

Многие науруанцы зависят от государственной помощи или денежных переводов родственников из-за рубежа.

Из-за ограниченных возможностей трудоустройства уровень безработицы высок, и многие молодые люди ищут пути к отъезду.

Науру - исключение в мире. Государство без столицы, которое живет по собственным правилам, история которого когда-то была примером быстрого обогащения, а теперь - напоминанием об уязвимости маленьких стран.