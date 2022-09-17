"Їжа Афродіти": що потрібно їсти жінкам для краси та молодості

Чим організм жінки відрізняється від чоловічого

Скиталінська нагадала, що організм жінки більш пасивно відповідає на стресові ситуації, що проявляється більшою схильністю до депресивних станів та стресових розладів.



У жінок у 2-3 рази більше шансів впасти у стан депресії у період менопаузи, ніж у чоловіків.



Для жінок характерні хвороби нервової системи, нейродегенеративні захворювання, хвороба Альцгеймера, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, астма, алергічні захворювання.

Яким має бути раціон жінки

Насамперед, їжа має бути збалансована. Включайте в харчування білкові страви, корисний жир та безліч різнокольорових рослинних продуктів

У раціоні мають бути ферментовані продукти . Мова не тільки про квашену капусту та огірки, а й про яблучний/виноградний/бальзамічний оцет. Також не забувайте включати інколи ферментовані соєві продукти.

Приклад сніданку від Оксани Скиталінської (фото:facebook.com/O.Skytalinska)

Ці продукти багаті як живими корисними бактеріями і стимулюють їх ріст у кишечнику, а й продуктами їх життєдіяльності (метабіотиками).

Квашена капуста – це лактобактерії, екзотичне кімчі – фірмікути, лактобактерії, бактеріоїди. У йогурті – лактобактерії та біфідобактерії.

До речі, соєві ферментовані продукти корисні жінкам після 45 років для профілактики раку молочної залози.

Дієтолог зазначила, що їсти багато не потрібно, достатньо один раз на тиждень приблизно 50 г тофу або баночки соєвого йогурту.

Неферментовані пребіотичні продукти стимулюють ріст корисних бактерій. До них відносяться - чай з ромашки, кореня топінамбуру та цикорію. Вони збільшують зростання 5 різновидів лактобактерій (лактис, рамнозус, булгарікус, паркасей, плантарум). Вони продовжують жінкам довголіття.

Не забувайте про зернові. З них найкорисніше – це оболонки, у них багато біологічно активних речовин, клітковини розчинної та нерозчинної, магнію, вітамінів групи В.

Включайте в раціон корисні овочі (facebook.com/O.Skytalinska)

Тому додавайте в страви мелені в порошок висівки. Дуже смачно зробити просту та корисну страву: йогурт + мелені висівки + ягоди + насіння льону (також мелене). Дайте настоятися 10 хвилин.

Бобові – це взагалі унікальний продукт. З одного боку - це рослинні білки, з іншого - розчинна (що зв'язує шкідливі речовини в кишечнику), клітковина.

Бобових багато не потрібно, достатньо однієї ложки. Я часто вживаю червону та чорну квасолю, тому що у кольоровій квасолі багато протизапальних поліфенолів. Крім того, чим багатша страва поліфенолами, тим більше вона знижує глікемічний індекс, тим нижчий ризик розвитку інсулінорезистентності та діабету 2 типу.

Продукти, що стимулюють утворення стовбурових клітин. Як відомо, стовбурові клітини – це клітини-трансформери, які можуть "трансформуватися" у різні клітини нашого тіла та захищати його у разі потреби. З віком кількість стовбурових клітин стає значно меншою.

Тому включайте до раціону какао на воді, чорний-пречорний шоколад, чорний чай, чорні ягоди, темно-сині сливи, а також зелений чай, зелене листя (капуста кейл, темно-зелене листя селери, шпинат, крес-салат; гірчиця - повинні бути у вашому раціоні часто.

Каротиноїди. Найбільш активними є два – лікопен з помідорів та бета-каротин із моркви та червоного перцю. При тушкуванні помідорів кількість лікопену зростає у десятки разів.



Така їжа покращує ремонт ДНК, активує гени-супресори та створює несприятливі умови для розвитку багатьох видів раку, уповільнює ріст та поділ ракових клітин.