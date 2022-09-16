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51-річна жінка, яка "шокує" молодістю, поділилася секретами краси (фото)

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Великобританія, П'ятниця 16 вересня 2022 21:11
51-річна жінка, яка "шокує" молодістю, поділилася секретами краси (фото) Британка поділилася секретами своєї молодості (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вікторія Фезерстоун Пірс - британська модель та актриса. Дивлячись на неї важко повірити, що їй 51 рік. Та й сама Вікторія зізнається, що незнайомці зазвичай шоковані, коли називає свій реальний вік.

Як їй вдалося зберегти красу та виглядати шикарно у 51 рік, Вікторія розповіла для видання Express.

У Вікторії шкіра була завжди красивою. Колись вона встигла попрацювати з Ніколь Кідман, і вона дуже хвалила її. А після 30 років Вікторія почала дотримуватися суворих навичок, щоб зберегти свою красу назавжди.

Британка зізнається, що вже 20 років – вона веганка. І саме це творить дива з її зовнішністю.

"Я дійсно думаю, що, коли ви поміщаєте смерть і таке інше у своє тіло, це шкодить. І видно, коли ви поміщаєте у своє тіло природні речі, такі як фрукти, овочі та насіння - ваша шкіра виглядає свіжішою", - пояснює Вікторія.

Вона віддає перевагу нуту, квасолі, авокадо, овочам гриль. А на сніданок завжди готує протеїновий коктейль із вівсянкою та бананом.

Один з улюблених рецептів Вікторії – картопляне пюре з квасолею. Вона розминає одну маленьку картоплину з олійною квасолею і додає трохи йогурту для вершкового та корисного смаку.

51-річна жінка, яка &quot;шокує&quot; молодістю, поділилася секретами краси (фото)

51-річна жінка, яка &quot;шокує&quot; молодістю, поділилася секретами краси (фото) Фото: instagram.com/victoriapearcewriter

Від рясних прийомів їжі вечорами вона утримується, і каже, що їй не подобається, коли "вночі на животі багато їжі".

Здорова дієта Вікторії не лише надає її шкірі яскравості та краси, а й допомагає виглядати стрункою та підтягнутою. А ще стрункість підтримувати допомагають собаки - Вікторія має їх сім, і вона щодня з ними гуляє.

"Я дуже люблю гуляти, ти можеш говорити, ти можеш думати, ти можеш бути на природі. Просто чудово подихати свіжим повітрям", - каже модель.

Рік тому Вікторія захопилася кросфітом - різновидом високоінтенсивних інтервальних тренувань. Їй дуже подобаються інтенсивні вправи й вона вважає, що фізична активність допомагає боротися з віком.

51-річна жінка, яка &quot;шокує&quot; молодістю, поділилася секретами краси (фото)

51-річна жінка, яка &quot;шокує&quot; молодістю, поділилася секретами краси (фото) Фото: instagram.com/victoriapearcewriter

Британка двічі піднімалася на Кіліманджаро – спочатку у благодійній акції для дітей, а вдруге – для благодійної організації для собак.

Понад 7 років актриса не вживає алкоголю і повністю від нього відмовилася. У її модельному та акторському бізнесі багато вечірок та заходів, але Вікторія вирішила, щоб більше не хоче пити.

"Якщо я доживу до 80 або 90 років, то я вже пройшла половину шляху. Тепер час для мене дуже важливий, і я не хочу його витрачати на похмілля", - каже вона.

А ось волосся Вікторії таке красиве - від природи. І в неї досі немає сивини. Вона поважає жінок, які посивіли та вважає їх красивими.

51-річна жінка, яка &quot;шокує&quot; молодістю, поділилася секретами краси (фото)Фото: instagram.com/victoriapearcewriter

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