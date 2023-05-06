"Есть ощущение, что ты дома": Виктор Винник очаровывает новой песней о Львове

День города Львов 2023 празднуют 6 и 7 мая. В этом году город отмечает свой 767-й день рождения. И хоть громких празднований и гуляний в этом году не будет, Львов уже принимает поздравления по случаю рождения. Один из них - от Виктора Винника и МЭРИ, которые накануне представили песню "Хай все буде так", посвященную Львову.

В интервью Styler популярный артист рассказал, чем особенная его новая композиция и почему именно Львов - самый лучший город.

"Хай все буде так" - уже вторая песня в вашем репертуаре, посвященная Львову. Что вдохновило вас на создание новой работы? Какова ее идея?

Идея довольно проста. Действительно, наша песня "Місто" с середины 2000-х считается композицией о Львове, но там ни слова о самом городе нет. Тогда я хотел написать песню о маленькой родине, ведь такая у каждого из нас. В нем понятно уже по настроению, что песня однозначно именно о Львове.

Сейчас же мне виделось написать простую, искреннюю композицию довольно простыми словами и без каких-либо супераллегорий. Сделать очень львовскую песню, использовав даже такие привычные для многих местных фразы как "прошу пані" и т.д. Чтобы она была лайтовая и софтовая по настроению, в хорошем понимании расслабленая и легкая: так, как иногда я, и многие другие люди чувствуют себя во Львове. Когда приезжаешь и сразу попадаешь в характерную львовскую атмосферу, когда она окружает тебя со всех сторон. Не идешь, а плывешь, и тебе легко. Ты дома.

У меня был долг перед этим городом, поэтому я написал песню, и очень рад, что удалось реализовать этот проект.

"Місто" была официальным гимном празднования 750-летия города Льва! Вспомните, как все тогда было?

Хотя это было давно, но вспомнить можно. Песня не была написана специально для празднования. Просто возникла в определенный момент. Помню, что написал ее в какой-нибудь маршрутке, лил сильный дождь и маршрутка долго стояла. И в этот момент, от нечего делать, композиция просто пришла мне в голову. При этом песня была создана совсем не во Львове. Впрочем, так совпало, что было большое празднование 750-летия города Львова.

Сейчас даже страшно представить, что такой большой и мощный проект был возможен. Тем не менее он свершился и люди среднего возраста помнят эти хорошие прекрасные дни, эти времена. Мне приятно, что песня "Місто" получила такой статус. Но приятнее больше от того, что песня ушла в народ и живет своей жизнью. На нее записывают немало каверов, она довольно популярна, много просмотров и на концертах часто просят ее выполнить.

В сингле есть слова о том, что Львов - это самый лучший город. А какие Ваши самые яркие воспоминания, связанные с ним?

Принято считать, что человек должен выбирать какие-то любимые вещи, в том числе и город. Мне нравится многие города и села в Украине и мире, но не думаю, что кто-то будет спорить (хотя возможно кто-то и будет, но какие аргументы?), что в нашей Украине аналогов городу Львову нет. Так вышло. Заслуга ли это Львова и львовян? Или, возможно, нам повезло с таким историческим наследием? Не знаю.

Город считается культурной столицей Украины, туристической Меккой. Львов - очень мощный центр украинства, который им есть, был и им останется. Я очень люблю этот город. Честно говорю, когда проезжаю по транзиту или бываю здесь, есть ощущение, что нахожусь дома. Такого ощущения в других городах у меня нет. Откровенно говорю. А во Львове есть.

Также есть много очень ярких воспоминаний, связанных со Львовом, ведь здесь мне удалось познакомиться со многими интересными людьми. Также это город, где мы делали первые шаги на большой сцене, где был локальный успех. Если вспомнить все такие моменты, то наверняка нужно садиться за написание книги о Львове. Кстати, интересная идея!

Какие топ-3 излюбленные места Виктора Винника во Львове?

Ой, надо было подготовиться. Мне очень нравятся места, где еще не очень "потопталась туристическая нога". Таких мест все меньше.

Мне нравился район Замарстыновской, он раньше вообще был свободным от туристов, сейчас они и туда добегают. Там есть этот мост. Я даже некоторое время жил там.

Виктор Винник (фото: пресс-служба)

Затем, опять же в этом районе, площадь Старый рынок, тоже два шага от центра, но уже легче.

Очень хороший район Коновальца-Чупринки. Это очень такой "барский район". По возможности всегда стараюсь пройтись по этим улицам.

Что пожелаете городу Льва и львовянам в День города?

Хочу пожелать одного - городу Льва, всем другим городам Украины и их жителям - чтобы следующие праздники, дни городов, выдающиеся события мы уже отмечали в мирной стране, после нашей Победы. На самом деле, даже если победа наступит завтра, это не снимет многих проблем. Все равно нас ждут очень трудные времена. Но очень хорошо, что нация, народ в большинстве, по моему мнению, понимает, что это вызов истории и обойти его нельзя. Мы стоим за свое и мы обязательно победим. Это самое важное, что нужно знать и во что нужно верить!