Есть плюсы и минусы. Основные факты и рекомендации по использованию беспроводной зарядки

В мире современных технологий беспроводная зарядка становится все более распространенным и удобным способом поддержания заряда устройств. Переход от традиционных методов зарядки к беспроводным технологиям вносит значительные изменения в повседневную жизнь.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про основные факты и рекомендации по использованию беспроводной зарядки.

Как появилась беспроводная зарядка

В 1820 году Андре-Мари Ампер доказал, что электрический ток создает магнитное поле, а в 1831 Майкл Фарадей открыл закон индукции, который стал основой работы современных беспроводных зарядок.

В 1888 году Генрих Герц подтвердил существование электромагнитного поля. Его исследования помогли Николе Тесле впервые передать энергию на расстояние. До конца XX века с передачей энергии на расстояние разными способами экспериментировали многие ученые.

Массовый интерес к беспроводной зарядке зародился только после бума мобильных устройств уже в XXI веке.

Какие есть стандарты беспроводной зарядки

Чтобы зарядить смартфон без проводов, используется пара катушек: одна в зарядной станции, которая подключена к питанию, другая в устройстве. Когда на первой катушке появляется ток, вокруг нее образуется магнитное поле, которое передает его на вторую.

Магнитное поле появляется из-за использования переменного тока высокой частоты. Он преобразовывается в постоянный, когда передается на устройство. В зависимости от частоты тока в работу включаются магнитная индукция или магнитный резонанс.

Магнитно-индукционные станции

Они передают энергию на расстояние около 10 мм и используют для этого частоту переменного тока 100-357 кГц. Чтобы зарядить смартфон с помощью такой станции, он должен поддерживать конкретный диапазон ее частот.

Магнитное поле не проходит через металл, поэтому беспроводная зарядка возможна только на смартфонах, задняя панель которых сделана из стекла или пластика. При этом даже толстый защитный чехол может помешать процессу зарядки.

Магнитно-резонансные станции

В отличие от станций, работающих на магнитной индукции, в них применяется увеличенная вплоть до 6,78 МГц частота тока. Это позволяет расширить радиус зарядки до 40-50 мм.В таких беспроводных зарядках также используется набор из двух катушек. Но они могут не находиться друг напротив друга, поэтому зарядные устройства необязательно должны быть выполнены в виде подставок или ковриков.

Что нужно знать о мощности беспроводных зарядок

Беспроводные зарядки отличаются по входной и выходной мощности: обычно она варьируется от 5 до 20 Вт.

Ее уровень указывают на корпусе устройства, на коробке, на официальном сайте производителя. Его также можно узнать из обзоров.

Некоторые компании вместо мощности в ваттах указывают напряжение в вольтах и силу тока в амперах. По их значениям также можно узнать, насколько быстро можно зарядить устройство.

Беспроводные зарядки могут поставляться без блока питания. Их входную мощность нужно знать, чтобы определить, какой подойдет для их полноценной работы. Если входной мощности достаточно, устройство должно выдавать максимальную выходную.

Что нужно знать, используя беспроводную зарядку

Как установить смартфон на зарядную станцию

Положите смартфон в центр беспроводной зарядки или на место, предусмотренное производителем

Убедитесь, что зарядка началась. Если этого не случилось, ваш смартфон не поддерживает такой способ передачи энергии или вы используете слишком толстый чехол

Как избежать перегрева во время беспроводной зарядки

Во время беспроводной зарядки смартфон нагревается больше обычного. Чтобы избежать перегрева, он может временно отключить передачу энергии, когда заряд аккумулятора достигнет 80 процентов

Не используйте громоздкие чехлы, которые мешают естественному теплообмену. И не кладите на устройство, которое заряжается, посторонние предметы. Опасно накрывать его тканью, которая ограничит циркуляцию воздуха

Как долго смартфон может находиться на беспроводной зарядке

Смартфон может находиться на беспроводной зарядке всю ночь. Когда заряд его аккумулятора достигнет 100 процентов, передача энергии прекратится.

Главное, используйте качественную зарядку, кабель и блок питания, чтобы избежать короткого замыкания.

Преимущества беспроводной зарядки

Можно просто положить смартфон на зарядное устройство, и он тут же начнет восполнять энергию

Не нужно искать кабель с подходящим коннектором (Lightning, microUSB, USB-C)

Уменьшается износ кабелей питания, портов и коннекторов

Недостатки беспроводной зарядки

Беспроводная зарядка работает медленнее проводной из-за меньшего КПД

Зарядная станция редко идет в комплекте, обычно ее приходится докупать отдельно

Нельзя полноценно использовать смартфон во время зарядки

Если случайно сместить смартфон, лежащий на станции, зарядка может прекратиться

Толстые защитные чехлы и чехлы с металлическими частями могут мешать работе беспроводной зарядки

Беспроводную зарядку не всегда удобно брать с собой

Беспроводное зарядное устройство удобно на рабочем столе. Можно поставить его на прикроватную тумбу и класть на него смартфон перед сном. Но совсем неудобно брать такую зарядку в путешествие и использовать на ходу.