RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Есть обида из-за денег". Известный ведущий высказался о Потапе и Каменских

Женя Фешак с Потапом и Настей Каменских (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный радиоведущий Женя Фешак признался, общается ли со звездными супругами Настей Каменских и Потапом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью генерального продюсера Люкс ФМ для телеканала "Дім".

Подробности

По словам Фешака, он не знает, что происходит с продюсером и певицей.

Некоторые поступки Потапа и Насти, говорит Евгений, его самого удивляют и возмущают. Несмотря на это, Женя отмечает, что как люди они классные.

"Я не знаю, что там с ними происходит. Некоторые вещи меня возмущают, некоторые удивляют. Для чего они делаются - я не понимаю... Что сейчас происходит - я не знаю, вполне возможно, что у него такой маркетинговый ход", - отметил радиоведущий.

Генеральный продюсер Люкс ФМ также отметил, что рэпер отдалился от своих бывших коллег и подопечных, и даже заблокировал некоторых из них в соцсетях.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Фешак считает, что среди этих людей есть те, кто обижен на исполнителя.

"Я думаю, что прежде всего у его бывших коллег есть к нему обида на деньги. Он был тем, кто держал все это, я думаю, что у ребят из группы Moзgi большая доля обиды на финансовой почве", - предположил радиоведущий.

Евгений также не понимает, почему Потап не распустил группу. Несмотря на то, что сам продюсер находится за границей, в коллективе есть другие участники, которые могли бы продолжать выступать и зарабатывать деньги.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя КаменскихПотапЗвезды шоу-бизнеса