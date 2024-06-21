"Есть обида из-за денег". Известный ведущий высказался о Потапе и Каменских

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По словам Фешака, он не знает, что происходит с продюсером и певицей.

Некоторые поступки Потапа и Насти, говорит Евгений, его самого удивляют и возмущают. Несмотря на это, Женя отмечает, что как люди они классные.

"Я не знаю, что там с ними происходит. Некоторые вещи меня возмущают, некоторые удивляют. Для чего они делаются - я не понимаю... Что сейчас происходит - я не знаю, вполне возможно, что у него такой маркетинговый ход", - отметил радиоведущий.

Генеральный продюсер Люкс ФМ также отметил, что рэпер отдалился от своих бывших коллег и подопечных, и даже заблокировал некоторых из них в соцсетях.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Фешак считает, что среди этих людей есть те, кто обижен на исполнителя.

"Я думаю, что прежде всего у его бывших коллег есть к нему обида на деньги. Он был тем, кто держал все это, я думаю, что у ребят из группы Moзgi большая доля обиды на финансовой почве", - предположил радиоведущий.

Евгений также не понимает, почему Потап не распустил группу. Несмотря на то, что сам продюсер находится за границей, в коллективе есть другие участники, которые могли бы продолжать выступать и зарабатывать деньги.