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"Є образа щодо грошей". Відомий ведучий висловився про Потапа і Каменських

Женя Фешак з Потапом і Настею Каменських (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий радіоведучий Женя Фешак зізнався, чи спілкується із зірковим подружжям Настею Каменських і Потапом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю генерального продюсера Люкс ФМ для телеканалу "Дім".

Деталі

За словами Фешака, він не знає, що відбувається з продюсером і співачкою.

Деякі вчинки Потапа і Насті, каже Євген, його самого дивують і обурюють. Незважаючи на це, Женя зазначає, що як люди вони класні.

"Я не знаю, що там із ними відбувається. Деякі речі мене обурюють, деякі дивують. Для чого вони робляться - я не розумію… Що зараз відбувається - я не знаю, цілком можливо, що в нього такий маркетинговий хід", - зазначив радіоведучий.

Генеральний продюсер Люкс ФМ також зазначив, що репер віддалився від своїх колишніх колег і підопічних, і навіть заблокував деяких із них у соцмережах.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Фешак вважає, що серед цих людей є ті, хто ображений на виконавця.

"Я думаю, що насамперед в його колишніх колег є до нього образа щодо грошей. Він був тим, хто тримав усе це, я думаю, що в хлопців із гурту Moзgi велика частка образи на фінансовому ґрунті", - припустив радіоведучий.

Євген також не розуміє, чому Потап не розпустив гурт. Попри те, що сам продюсер перебуває за кордоном, у колективі є інші учасники, які могли б продовжувати виступати і заробляти гроші.

 

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