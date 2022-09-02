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Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)

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П'ятниця 02 вересня 2022 20:45
Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото) Фото: Даша Квіткова та Микита Добринін повінчалися (instagram.com/kvittkova)
Автор: Володимир Костирін

Даша Квіткова і Микита Добринін обвінчалися після двох років шлюбу. Подружжя зізналося, що збиралося підтвердити духовно возз'єднання сердець і провести церемонію в храмі ще 24 лютого, але тоді цьому завадило повномасштабне вторгнення російських загарбників.

Про це 2 вересня розповіла Квіткова у своєму Instagram.

Даша і Микита також опублікували милі сімейні фотографії з церемонії вінчання в церкві в Києві.

Разом з батьками в урочистостях брав участь і їх синочок Лев, якому в липні виповнився рік.

Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)

Даша Квіткова і Микита Добринін повінчалися в київському храмі (фото: instagram.com/kvittkova)

Знаменита пара, яка після шоу "Холостяк" єдина залишилася разом, зізнається, що через війну перебувала в розлуці понад місяць, і прийняла рішення, що з вінчанням "далі тягнути не хоче".

"Хочемо жити. Проживати кожен день, бо зараз той саме час", - пише Квіткова.

Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)

Микита Добринін і Даша Квіткова повінчалися (фото: instagram.com/kvittkova)

Микита також в мережі пояснив, чому для подружжя було важливим повінчатися.

"Якщо чоловік та дружина вирішили заручитися ще й духовною підтримкою і це їх спільне бажання - то тільки на добро і тут не потрібно зайвих аргументів. Чому зараз? Неважливо, коли: на початку сімейного життя, за 5 років, 10, або он як одні наші знайомі за 20 років подружнього життя. Усе залежить від поглядів пари, їхньої єдності", - зазначає він.

Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)

Квіткова і Добринін уклали шлюб на небі через два роки після одруження (фото: instagram.com/kvittkova / instagram.com/nikitadobrynin)

Телеведучий і учасник "Холостяка" додає, що радить парам вінчатися в тому випадку, якщо вони "по-справжньому готові".

"У моєму розумінні, до такого рішення треба дорости. Воно має бути усвідомленим та зрілим", - зауважує Добринін.

Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)

Квіткова і Добринін нарешті обвінчалися. Екс-Холостяк пояснив, чому це так важливо (фото)

Микита Добринін і Даша Квіткова повінчалися в Києві (фото: instagram.com/kvittkova / instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, раніше Квіткова і Добринін показали милі фото з першого дня народження сина.

Додамо також, що в червні Даша Квіткова виїхала з України - вона відвезла сина Лева на море до Хорватії, після чого відвідала ще кілька країн Європи разом з малюком.

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Микита Добринін Даша Квиткова
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