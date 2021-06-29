У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив свій вчинок (фото)

У місті Луцьку випускник школи №21, золотий медаліст прийшов на випускний в костюмі пива. За словами хлопця, він не є шанувальником алкоголю, проте хотів вразити присутніх.

Про це повідомили у Facebook -спільноті "Smalec news".

Так, штани й рукава костюма зовнішньо нагадували склянку пива. Піджак від грудей і вище виглядав, як густа пінка.

"Конкуренту" випускник Андрій зізнався, що в повсякденному житті в нього стиль "металіста". Хлопець любить носити масивні ланцюги та шкіряний чорний одяг.

Однак, у мережі випускник випадково побачив костюм пива, і вирішив, що саме так прийде на випускний. Хлопець додав, що костюм йому придбав батько.

Фото: у Луцьку хлопець прийшов на випускний у костюмі пива (facebook.com/SmalecLIVE)

"Алкоголь вживаю рідко. Просто дуже сподобався костюм. Світле пиво взагалі не люблю, але з темним не було в наявності", - розповів випускник.

За словами Андрія, він ніколи не був стереотипним та намагався виглядати так, як він хоче. Окрім того, у школі йому через це інколи робили зауваження, проте на оцінки це не впливало.

У коментарях користувачі пишуть, що хлопець дуже сміливий, адже вибрав оригінальний костюм.

Фото: у Луцьку хлопець прийшов на випускний у костюмі пива (facebook.com/SmalecLIVE)