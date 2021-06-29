ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив свій вчинок (фото)

Новость на русском →
Луцьк, Вівторок 29 червня 2021 21:36
У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив свій вчинок (фото) Колаж РБК-Україна: випускник одягнув костюм пива
Автор: Тетяна Самарук

У місті Луцьку випускник школи №21, золотий медаліст прийшов на випускний в костюмі пива. За словами хлопця, він не є шанувальником алкоголю, проте хотів вразити присутніх.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Smalec news".

Так, штани й рукава костюма зовнішньо нагадували склянку пива. Піджак від грудей і вище виглядав, як густа пінка.

"Конкуренту" випускник Андрій зізнався, що в повсякденному житті в нього стиль "металіста". Хлопець любить носити масивні ланцюги та шкіряний чорний одяг.

Однак, у мережі випускник випадково побачив костюм пива, і вирішив, що саме так прийде на випускний. Хлопець додав, що костюм йому придбав батько.

У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив свій вчинок (фото)У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив свій вчинок (фото)У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив свій вчинок (фото)

Фото: у Луцьку хлопець прийшов на випускний у костюмі пива (facebook.com/SmalecLIVE)

"Алкоголь вживаю рідко. Просто дуже сподобався костюм. Світле пиво взагалі не люблю, але з темним не було в наявності", - розповів випускник.

За словами Андрія, він ніколи не був стереотипним та намагався виглядати так, як він хоче. Окрім того, у школі йому через це інколи робили зауваження, проте на оцінки це не впливало.

У коментарях користувачі пишуть, що хлопець дуже сміливий, адже вибрав оригінальний костюм.

У Луцьку відмінник прийшов на випускний у костюмі пива: хлопець пояснив свій вчинок (фото)

Фото: у Луцьку хлопець прийшов на випускний у костюмі пива (facebook.com/SmalecLIVE)

Раніше ми повідомляли, що зіркові українці відсвяткували останній дзвоник.

Також на Буковині батько студента облив викладачку фекаліями.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа выпускники
LITE
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди