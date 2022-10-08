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У вас есть 1 яблоко и 5 минут времени? Ловите рецепт овсяного печенья

Скриншот: Как приготовить овсяное печенье с яблоком
Автор: Светлана Мащенко

Приготовить овсяное печенье проще, чем вы думаете. А сочетание хлопьев с яблоками точно понравится вам и всей вашей семье.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья - 120 г
  • Сахар - 60-100 г
  • Соль - щепотка
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Мука - 60 г
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • Сливочное масло - 60 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Яблоко - 1 шт.
  • Цедра лимона или корица - по вкусу
  • Орехи или сухофрукты - по вкусу

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром. Добавьте яйцо, овсяные хлопья, муку и разрыхлитель.

Нарежьте яблоко на мелкие кубики. По желанию можно добавить цедру лимона или корицу. Также вы можете добавить немного измельченных орехов или сухофруктов.

Перемешайте тесто с яблоками. Выложите на пергамент. При необходимости смочите руки водой, если тесто липнет к рукам. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов. Дайте печенью немного остыть и можно снимать с пергамента.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко поделился секретом идеального яблочного пирога в мультиварке.

Читайте также, чем заменить яйца в выпечке.

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