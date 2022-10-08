У вас есть 1 яблоко и 5 минут времени? Ловите рецепт овсяного печенья

Ингредиенты:

Овсяные хлопья - 120 г

Сахар - 60-100 г

Соль - щепотка

Ванильный сахар - 10 г

Мука - 60 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Сливочное масло - 60 г

Яйцо - 1 шт.

Яблоко - 1 шт.

Цедра лимона или корица - по вкусу

Орехи или сухофрукты - по вкусу

Пошаговое приготовление

Смешайте яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром. Добавьте яйцо, овсяные хлопья, муку и разрыхлитель.

Нарежьте яблоко на мелкие кубики. По желанию можно добавить цедру лимона или корицу. Также вы можете добавить немного измельченных орехов или сухофруктов.

Перемешайте тесто с яблоками. Выложите на пергамент. При необходимости смочите руки водой, если тесто липнет к рукам. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов. Дайте печенью немного остыть и можно снимать с пергамента.