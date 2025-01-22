"Джокер-2", Хоакин Феникс и Леди Гага: все номинанты на антипремию "Золотая малина-2025"

Организаторы антипремии "Золотая малина", которая ежегодно отмечает самые неудачные работы в мире кино, объявили список претендентов. Нынешним лидером по количеству номинаций стал фильм "Джокер: Безумие на двоих", который попал в семь категорий. Другие заметные ленты, такие как "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополис" и "Рейган", номинированы в шести категориях каждая. Эти киноленты подвергли жесткой критике из-за слабой режиссуры, посредственной актерской игры и неудачных сценариев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт антипремии.
Худший фильм:
Худший актёр:
Худшая актриса:
Худший актер второго плана:
Худшая актриса второго плана:
Худший режиссер:
Худший экранный дуэт:
Худший сценарий:
Организаторы с юмором заявляют, что победители получат "статуэтку стоимостью 4,97 доллара, окрашенную из баллончика". Результаты будут объявлены 1 марта, накануне церемонии вручения премии "Оскар".
Ранее мы рассказывали, что впервые за более 25 лет украинский фильм попал в основной конкурс Берлинале.
Также мы писали, что фильм о войне в Украине номинировали на кинопремию BAFTA.