Джоан Коллинз исполнилось 91: секреты красоты против старения от легенды "Династии"
Джоан Коллинз в мае 2024 исполнился 91 год. Актриса, известная своей ролью в сериале "Династия", имеет несколько секретов красоты и молодости.
Что актриса делает для долголетия, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Yahoo.life.
Секреты молодости и красоты Джоан Коллинз
Всегда наносите SPF
Пожалуй, самый важный совет Коллинз против старения - никогда не выходить из дома без крема из SPF.
"Я всегда использовала средства защиты от солнца и держала свое лицо подальше от вредных лучей с 20 лет", - признавалась она.
Джоан Коллинз 91 год (фото: Getty Images)
Ухаживайте за собой
"Я очень дисциплинированная. Я не ложусь спать, не сняв макияж и не намазавшись ночным кремом. Моя мама заставила меня и сестру Джеки делать это, когда нам было 14 лет", - рассказала звезда.
"Тогда женщины не были зависимы от телевидения, Instagram, Twitter и всего этого. Я слышала, что в среднем люди уделяют соцсетям от двух до четырех часов в день. Теперь, если вы это сделаете, у вас на самом деле не будет много времени заниматься спортом или ухаживать за собой", - добавляет селебрити.
Джоан Коллинз считает, что красота идет изнутри (фото: Getty Images)
Возраст - это только цифра
"Я думаю, что важен не возраст, а то, как ты выглядишь, чувствуешь себя и ведешь себя", - рассказала Джоан.
Также она уверена, что не нужно никогда у женщин спрашивать об их возрасте.
"Поколение моей матери никогда этого не делало. Но знаете, люди называют меня женщиной с 38 лет", - добавила звезда "Династии".
Джоан Коллинз выглядит неотразимо (фото: instagram.com/joancollinsdbe)
Бикини для всех
Коллинз недавно похвалили за то, что она поделилась с миром фото в бикини в Instagram, нарушив табу на купальники.
Доказывая, что бикини для любого тела она опубликовала видео, на котором она наслаждается солнцем на юге Франции.
Джоан Коллинз в бикини (фото: instagram.com/joancollinsdbe)
Сбалансированное питание
Актриса отмечает, что благодаря сбалансированному питанию выглядит так молодо.
"Качество того, что вы едите, так же важно, как и качество используемых вами продуктов. Я стараюсь сбалансированно питаться. Я считаю, что употребление авокадо очень полезно, и я верю в прием витаминных добавок, в частности витамин С, Е и масла Омега", - рассказала она.
Будьте счастливы
Кроме попытки держаться подальше от вредной еды и тренировок с тренером трижды в неделю, ключ к сохранению молодости происходит изнутри.
"Я родилась с геном счастья и геном энергии. Честно говоря, жизнь делает меня счастливой, и я очень понимаю, насколько мне повезло", - сказала Коллинз.
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