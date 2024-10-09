Джоан Коллінз виповнилося 91: секрети краси проти старіння від легенди "Династії"
Джоан Коллінз в травні 2024 року виповнився 91 рік. Акторка, відома своєю роллю в серіалі "Династія", має декілька секретів краси та молодості.
Що актриса робить для довголіття, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Yahoo.life.
Секрети молодості та краси Джоан Коллінз
Завжди наносіть SPF
Мабуть, найважливіша порада Коллінз проти старіння - ніколи не виходити з дому без крему з SPF.
"Я завжди використовувала засоби захисту від сонця і тримала своє обличчя подалі від шкідливих променів з 20 років", - зізнавалася вона.
Джоан Коллінз 91 рік (фото: Getty Images)
Доглядайте за собою
"Я дуже дисциплінована.Я не лягаю спати, не знявши макіяж і не намазавшись нічним кремом. Моя мама змусила мене та сестру Джекі робити це, коли нам було 14 років", - розповіла зірка.
"Тоді жінки не були залежними від телебачення, Instagram, Twitter і всього цього. Я чула, що в середньому люди приділяють соцмережам від двох до чотирьох годин на день. Тепер, якщо ви це зробите, у вас насправді не буде багато часу займатися спортом або доглядати за собою", - додає селебріті.
Джоан Коллінз вважає, що краса йде зсередини (фото: Getty Images)
Вік - це лише цифра
"Я думаю, що важливий не вік, а те, як ти виглядаєш, почуваєшся і поводишся", - розповіла Джоан.
Також вона впевнена, що не треба ніколи в жінок питати про їхній вік.
"Покоління моєї матері ніколи цього не робило. Але знаєте, люди називають мене старшою жінкою з 38 років", - додала зірка "Династії".
Джоан Коллінз виглядає неперевершено (фото: instagram.com/joancollinsdbe)
Бікіні для всіх
Коллінз нещодавно похвалили за те, що вона поділилася зі світом фото в бікіні в Instagram, порушивши табу на купальники.
Доводячи, що бікіні для будь-якого тіла, вона опублікувала відео, на якому вона насолоджується сонцем на півдні Франції.
Джоан Коллінз у бікіні (фото: instagram.com/joancollinsdbe)
Збалансоване харчування
Акторка зазначає, що завдяки збалансованому харчуванню має такий молодий вигляд.
"Якість того, що ви їсте, так само важлива, як і якість продуктів, які ви використовуєте. Я намагаюся збалансовано харчуватися. Я вважаю, що вживання авокадо дуже корисне, і я вірю в прийом вітамінних добавок, зокрема вітамін С, Е та олії Омега", - розповіла вона.
Будьте щасливі
Крім намагання триматися подалі від шкідливої їжі та тренувань із тренером тричі на тиждень, ключ до збереження молодості походить ізсередини.
"Я народилася з геном щастя та геном енергії. Чесно кажучи, життя робить мене щасливою, і я дуже усвідомлюю, наскільки мені пощастило", - сказала Коллінз.
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