Такая женская прическа - главный тренд 2024 года: ее уже примерили Джей Ло и Рианна

Оригинальная женская прическа становится все популярнее. Ее уже примеряли мировые звезды, такие как Джей Ло, Рианна и Шарлиз Терон.

Как выглядит трендовая прическа и как ее сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Woman & Home .

Модная прическа 2024 года

Как оказалось, сейчас в тренды вырвался "гидро-боб". Это многослойная стрижка, которая выглядит так, будто волосы мокрые. На самом же деле это не так. Волосы действительно увлажнены, но не потому, что женщина только вышла из ванной.

Все дело в том, что такую прическу делают с использованием пенки, геля, специального моделирующего крема или даже обычной маски для волос с питательными маслами. Парикмахеры считают, что "гидро-боб" прекрасно подойдет женщинам, которые не хотят тратить много времени на уход за волосами, а также тем, кому трудно обуздать непослушные пряди.

Кто носит "гидро-боб"

Трендовую прическу уже примерила Лопес. Мировая звезда показала, как носить "гидро-баб" с акцентными прядями у лица. Эта прическа смотрится достаточно оригинально, при этом она будет хорошо держаться в течение дня.

Джей Ло показала трендовую прическу (фото: instagram.com/jlo)

Еще один вариант "гидро-боба" недавно продемонстрировала Рианна. Певица не стала пытаться сделать свои кудри ровными. Вместо этого она использовала гель и создала естественные волны.

Стильная прическа Рианны (скриншот)

А Терон примерила более сдержанную прическу. Актриса носит короткие волосы, а потому не стала чрезмерно их увлажнять. Вместо этого ей сделали текстурную прическу.

Прическа Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)