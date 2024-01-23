54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото

Дженнифер Лопес является одной из звезд, которые каждым своим выходом поражает публику все больше и больше, но ее последний выход стал настоящим удивлением.

О том, каким образом Дженнифер поразила публику, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Дженнифер Лопес одела жакет из лепестков роз

На днях в Париже стартовала ежегодная неделя высокой моды, а первой свою новую коллекцию представил модный дом Schiaparelli. На показ пришли звезды со всего мира и Лопес тоже.

54-летняя певица предстала перед камерами в объемном белом жакете, украшенном лепестками белых живых роз, водолазке в тон и плотных черных колготах, демонстрирующих стройные и подтянутые ноги звезды.

Также она дополнила лук черными туфлями на каблуке с золотой пряжкой, а в руках держала сумочку с золотой отделкой в виде человеческого лица.

Своей прической Лопес также удивила, ведь длинные волосы голливудская звезда обрезала и причесала их назад, что выглядит эффектно. Макияж у Лопес был сдержанный.

Дженнифер Лопес носит жакет из живых роз (фото: instagram.com/jlo)

Но изюминкой образа Дженнифер стали интересные металлические противосолневые очки с бровями. На самом деле, такие очки выглядят довольно странно, но создают интересный и даже чудаковатый образ с нотками мистики.

Однако основное внимание на себя перетянул жакет Лопес, созданный из более чем 7 тысяч лепестков белых живых роз, которые даже осыпались у ее ног. Создание такого жакета потребовало много часов кропотливой ручной работы, но жаль, что такое изделие завянет за один день, потому что розы без воды долго не остаются свежими.

Дженнифер Лопес носит жакет из живых роз (фото: instagram.com/jlo)