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54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото

Вторник 23 января 2024 13:33
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54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес является одной из звезд, которые каждым своим выходом поражает публику все больше и больше, но ее последний выход стал настоящим удивлением.

О том, каким образом Дженнифер поразила публику, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Дженнифер Лопес одела жакет из лепестков роз

На днях в Париже стартовала ежегодная неделя высокой моды, а первой свою новую коллекцию представил модный дом Schiaparelli. На показ пришли звезды со всего мира и Лопес тоже.

54-летняя певица предстала перед камерами в объемном белом жакете, украшенном лепестками белых живых роз, водолазке в тон и плотных черных колготах, демонстрирующих стройные и подтянутые ноги звезды.

Также она дополнила лук черными туфлями на каблуке с золотой пряжкой, а в руках держала сумочку с золотой отделкой в виде человеческого лица.

Своей прической Лопес также удивила, ведь длинные волосы голливудская звезда обрезала и причесала их назад, что выглядит эффектно. Макияж у Лопес был сдержанный.

54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото

Дженнифер Лопес носит жакет из живых роз (фото: instagram.com/jlo)

Но изюминкой образа Дженнифер стали интересные металлические противосолневые очки с бровями. На самом деле, такие очки выглядят довольно странно, но создают интересный и даже чудаковатый образ с нотками мистики.

Однако основное внимание на себя перетянул жакет Лопес, созданный из более чем 7 тысяч лепестков белых живых роз, которые даже осыпались у ее ног. Создание такого жакета потребовало много часов кропотливой ручной работы, но жаль, что такое изделие завянет за один день, потому что розы без воды долго не остаются свежими.

54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото54-летняя Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех: эффектные фото

Дженнифер Лопес носит жакет из живых роз (фото: instagram.com/jlo)

Ранее мы рассказывали о том, как Рита Ора зажглась на улицах Парижа в шубке от украинского бренда.

Также читайте наш материал о том, как Дженнифер Лопес кичится подтянутой фигурой в сексуальном красном комплекте белья.

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