Джей Ло ошеломила сеть молочным и изящным платьем (фото)

Дженнифер Лопес показала, как она носит утонченное молочное платье, подчеркивающее ее фигуру.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео певицы.
Джей Ло часто приятно удивляет своих фолловеров интересными образами, которые подчеркивают ее замечательную фигуру и демонстрируют статус звезды.
В этот раз Дженнифер решила показать на себе роскошное платье молочного цвета. Она имеет длину миди и интересную драпировку. Это платье прекрасного подчеркивает тонкую талию певицы и ее бедра.
На первый взгляд, платье простое и не имеет ничего особенного, но на Дженнифер оно выглядит просто потрясающе.
Лопес дополнила свой нежный образ коричневыми остроносыми туфлями, которые невероятно хорошо вписываются в общую картинку и сочетаются с молочным цветом, делая его более оригинальным.
Также свой образ артистка дополнила сумкой, которая имеет почти такой же цвет, как платье, и имеет интересный принт в коричневых тонах. Лопес в качестве аксессуаров выбрала массивные браслеты, вероятно, золотые.
В этот раз прическа певицы также особенная, ведь она интересно уложила челку и оставила волосы распущенными. В таком образе звезда устроила дефиле дома.
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