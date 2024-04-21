Джей Ло ошеломила сеть молочным и изящным платьем (фото)

Дженнифер Лопес показала молочное платье

Джей Ло часто приятно удивляет своих фолловеров интересными образами, которые подчеркивают ее замечательную фигуру и демонстрируют статус звезды.

В этот раз Дженнифер решила показать на себе роскошное платье молочного цвета. Она имеет длину миди и интересную драпировку. Это платье прекрасного подчеркивает тонкую талию певицы и ее бедра.

На первый взгляд, платье простое и не имеет ничего особенного, но на Дженнифер оно выглядит просто потрясающе.

Лопес дополнила свой нежный образ коричневыми остроносыми туфлями, которые невероятно хорошо вписываются в общую картинку и сочетаются с молочным цветом, делая его более оригинальным.

Также свой образ артистка дополнила сумкой, которая имеет почти такой же цвет, как платье, и имеет интересный принт в коричневых тонах. Лопес в качестве аксессуаров выбрала массивные браслеты, вероятно, золотые.

В этот раз прическа певицы также особенная, ведь она интересно уложила челку и оставила волосы распущенными. В таком образе звезда устроила дефиле дома.