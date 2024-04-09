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Джей Ло показала соблазнительные и эстетические кадры в нижнем белье: глаз не оторвать

Вторник 09 апреля 2024 20:31
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Джей Ло показала соблазнительные и эстетические кадры в нижнем белье: глаз не оторвать Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес неоднократно демонстрировала на себе модное нижнее белье, подчеркивающее фигуру. Но на этот раз ее образ стал более спокоен.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Джей Ло показала соблазнительные кадры

В прошлом году Дженнифер стала новым главным послом итальянского бренда нижнего белья Intimissimi, присоединившись к другим звездам, например, как Сара Джессика Паркер, которую считают до сих пор той свободной девушкой из сериала "Секс и город".

Лопес регулярно участвует в съемках новых кампейнов для бренда и активно делится ими в своих соцсетях.

Мы уже не раз видели результаты этих съемок, но на этот раз 54-летняя актриса позировала в телесном бюстгальтере, который очень четко подчеркнул ее стройную фигуру и цвет кожи, а она у нее уже загорела, это придает интереса образу.

Джей Ло показала соблазнительные и эстетические кадры в нижнем белье: глаз не оторватьДжей Ло показала соблазнительные и эстетические кадры в нижнем белье: глаз не оторватьДжей Ло показала соблазнительные и эстетические кадры в нижнем белье: глаз не оторватьДжей Ло показала соблазнительные и эстетические кадры в нижнем белье: глаз не оторвать

Джей Ло показала соблазнительные кадры (фото: instagram.com/jlo)

Свой спокойный образ женщина дополнила круглыми серьгами и полупрозрачной накидкой коричневого цвета, который не только трендовый в этом году, но и прекрасно сочетается с бежевым цветом бюстгальтера.

Дженнифер не стала делать яркий макияж и акцентировать внимание на нем. Актриса выбрала образ в нюдовых оттенках с акцентом на глаза.

Автором фотографий стал канадский фотограф-портретист Норман Жан Рой. Рой. А лого новой и рекламной кампании звучит так: "Прими свою силу".

Раньше мы рассказывали, как Дженнифер Лопес показала новые любопытные образы в черно-белых оттенках.

Также смотрите, как Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех.

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