Дженнифер Лопес показала роскошный классический образ (фото)

Дженнифер Лопес и ее образы уже неоднократно доказывали, что она чуть ли не икона стиля и имеет прекрасный вкус.

Джей Ло показала новый классический образ

Дженнифер Лопес умеет хорошо одеваться и демонстрирует это всякий раз, как только выходит на светские мероприятия. Каждый ее лук - это настоящее произведение искусства, поскольку женщина выбирает роскошные платья, юбки и костюмы, подчеркивающие ее фигуру.

Кроме того, что певица просто одевает красивые вещи, она еще задает тренды. Например, недавно Лопес выходила на красные дорожки в вещах, созданных из живых цветов.

Но в этот раз Джей Ло показала, как можно носить не совсем простой, но классический костюм в бежевом цвете.

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Дженнифер надела бежевые брюки и оригинальный пиджак такого же цвета. Вся изюминка и скрыта именно в жакете, поскольку у него есть интересные и оригинальные вырезы на талии и в зоне декольте. Это позволяет образу Дженнифер выглядеть смело и свободно. А низ пиджака украшен цепочками, придающими колоритности и женственности.

Свой образ артистка дополнила серебряными цепочками на шее, довольно массивными серьгами и туфлями челноками на каблуке золотистого цвета.

Но прическа Джей Ло на этот раз не совсем привычна для нее, поскольку женщина сделала хороший пучок на затылке и оставила на лице пару локонов.

Макияж Лопес сделала такой, как всегда, то есть, выбрала чудесные и естественные цвета, особое внимание звезда уделила губам, которые накрасила коричневой помадой, а сверху покрыла их блеском, чтобы помада немного переливалась и была заметна издалека.

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