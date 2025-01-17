Джессика Альба разводится с мужем после 16 лет брака

Голливудская актриса Джессика Альба разводится со своим мужем, продюсером Кэшем Уорреном, с которым прожила вместе почти 20 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как личность, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей", - написала Альба.

Также она добавила, что после разрыва остается в теплых отношениях с бывшим.

"Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьей. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и сейчас мы требуем соблюдения конфиденциальности", - отметила звезда.

Джессика Альба объявила о разводе с мужем (фото: instagram.com/jessicaalba)

Напомним, в конце декабря впервые возникли слухи о разводе пары. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце.

Также Альбу подозревали в измене мужа с продюсером Андреа Иерволино: в сети обсуждали их фотографии из ресторана.

Сейчас Иерволино и артистка работают над фильмом Maserati: The Brothers и проводят много времени вместе.

Джессика Альба и Кэш Уоррен познакомились в 2004 году на съемках фильма "Фантастическая четверка", где Кэш был ассистентом режиссера, а Джессика исполнила роль Сьюзан Шторм.

В 2007 году они обручились, а через год поженились в Беверли-Хиллз. У пары трое детей: 16-летняя Онор, 12-летняя Хэвен и семилетний Гейес.

Джессика Альба с семьей (фото: instagram.com/jessicaalba)