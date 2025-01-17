Джессіка Альба розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу

Голлівудська акторка Джессіка Альба розлучається зі своїм чоловіком, продюсером Кешем Ворреном, з яким прожила разом майже 20 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я вже багато років перебуваю на шляху самореалізації та трансформації: як особистість, так і в партнерстві з Кешем. Я пишаюся тим, як ми виросли в нашому шлюбі за останні 20 років, і тепер для нас настав час почати новий розділ зростання та еволюції як особистостей", - написала Альба.

Також вона додала, що після розриву залишається у теплих відносинах з колишнім.

"Ми рухаємося вперед з любов'ю, добротою і повагою один до одного і завжди будемо сім'єю. Наші діти залишаються нашим головним пріоритетом, і наразі ми вимагаємо дотримання конфіденційності", - зазначила зірка.

Джессіка Альба оголосила про розлучення з чоловіком (фото: instagram.com/jessicaalba)

Нагадаємо, наприкінці грудня вперше виникли чутки про розлучення пари. Підписники помітили, що в актриси немає обручки на пальці.

Також Альбу підозрювали у зраді чоловіка з продюсером Андреа Ієрволіно: у мережі обговорювали їхні фотографії з ресторану.

Зараз Ієрволіно й артистка працюють над фільмом Maserati: The Brothers і проводять багато часу разом.

Джессіка Альба і Кеш Воррен познайомилися у 2004 році на зйомках фільму "Фантастична четвірка", де Кеш був асистентом режисера, а Джессіка виконала роль Сьюзан Шторм.

У 2007 році вони побралися, а через рік одружилися в Беверлі-Гіллз. У пари троє дітей: 16-річна Онор, 12-річна Хевен і семирічний Гейес.

Джессіка Альба з родиною (фото: instagram.com/jessicaalba)